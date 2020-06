„Sottrum 2030“: Stadt oder Dorf?

Planer haben zwei Szenarien entwickelt und befragen nun die Bürger

+ © Röhrs Mit ihrer Trennwirkung zwischen Nord und Süd ist die Bundesstraße 75, hier an der Kreuzung zur Straße Am Eichkamp, ein Störfaktor. Beide im Konzept „Sottrum 2030“ entworfenen Szenarien sehen vor, das abzumildern. © Röhrs

Sottrum – Auf dem Papier wirkt es ein wenig so, als stünde Sottrum an einem Scheideweg: Setzt die Gemeinde in Zukunft auf Wachstum und entwickelt sich etwas mehr in Richtung Stadt, oder bleibt sie bei ihren Leisten und entwickelt ihre dörflichen Qualitäten weiter? „Da wird es verschiedene Meinungen geben“, sagt Ulrich Berding. „Vielleicht wird es auch nicht nur schwarz-weiß.“