Potenziale für den Wohnungsbau

Von: Nina Baucke

Teilen

Was lässt mit den Leerständen, wie beispielsweise dem ehemaligen Schlecker am Lienworth, noch anfangen? Die Gemeinde will nun die Potenziale solcher Gebäude ermitteln. © Baucke

400 Wohnungen sollen laut Konzept Sottrum 2030 in den kommenden Jahren entstehen. Wo, das will die Gemeinde nun ermitteln. Die Pläne über das weitere Vorgehen will sie heute Abend im bei der Sitzung des Ausschusses für Klima, Bau, Planung und Wirtschaft erklären.

Sottrum – Sottrum braucht Wohnraum – nur wo soll der entstehen? Denn das Ziel ist groß: 400 Wohnungen in den kommenden sieben Jahren, so sieht es zumindest das Entwicklungskonzept „Sottrum 2030“ vor. Dafür will die Gemeinde, anstatt in den Randbereichen weitere Wohngebiete anzudocken, vermehrt auf Innenentwicklung setzen. Bedeutet: Vorhandene Brachflächen und Leerstände im Kernbereich identifizieren und auf ihre Potenziale prüfen – auch deswegen, um Eigentümer auf Entwicklungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen. Dafür will die Gemeinde nun ein Planungsbüro beauftragen. „Zu gegebener Zeit“, so heißt es, soll ein entsprechender Beschluss dem Verwaltungsausschuss vorgelegt werden.

Das Potenzial ist vorhanden

Denn: Neue Möglichkeiten für den Wohnungsbau sind gefragt. „Gleichzeitig sind die Bodenmärkte enger, die Diskussionen im Umfeld von Flächenentwicklungen kontroverser geworden und die verblieben Potenziale schwieriger zu aktivieren“, heißt es vonseiten der Gemeindeverwaltung. „Daher ist das unser erster Schritt, dazu ein Kataster zu erstellen“, erklärt Stadtplanerin Karla Lohmeyer dazu auf Nachfrage der Kreiszeitung. In diesem Kataster sollen alle Potenzialflächen als auch Leerstände aufgenommen werden, dann folgt für jeden Fall eine Analyse. Die Ergebnisse will die Gemeinde dann in einer Datenbank einpflegen, die dann für jede Instanz und jeden Fachbereich zugänglich ist. Das soll der Koordination innerhalb der Verwaltung dienen, auch, um Wohnungsbauvorhaben schneller realisieren zu können. „Zu den Flächen, die dort aufgenommen werden, gehören auch die, auf denen vielleicht derzeit noch nichts möglich ist, die wir uns aber in ein paar Jahren noch einmal ansehen können“, so Lohmeyer. Die Größe der jeweiligen Areale, die in die Potenzialanalyse aufgenommen werden, sei dabei allerdings fürs Erste zumindest irrelevant.

Und Potenzial zur Innenentwicklung ist in der Gemeinde vorhanden, so Lohmeyer. Beispielsweise auf einer Fläche zwischen den Straßen Am Meyerhofe und Am Osterfeld. Mit dem Areal will sich die Gemeinde nun näher auseinandersetzen, was eine qualitative Analyse angeht. Aber auch im Bereich des Lienworth ist, vor allem mit Blick auf die ohnehin vorgesehene Neustrukturierung noch einiges möglich, so sieht es Lohmeyer: „Dort ist zum Beispiel die Frage, wie sich das Gebäude des ehemaligen Schleckers oder das, in dem früher der Lidl war, reaktivieren lassen. Wir haben also auch solche Gebäudekomplexe auf dem Zettel.“

Die Sitzung Der Ausschuss für Klima, Bau Planung und Wirtschaft der Gemeinde Sottrum kommt am heutigen Montag, 6. Februar, um 18 Uhr in der Schule an der Wieste zusammen. Neben der Innenentwicklung geht es auch um die Sanierung des Brettmannhauses in Stuckenborstel, die Förderung von Steckersolaranlagen sowie um die Aufstellung eines Bebauungsplanes Nr. 75 „Alte Sägerei“.

Konkrete Anfragen von Investoren oder Bauherren gibt es allerdings nicht. „Wir müssen ja ohnehin erstmal sehen, was wir überhaupt haben.“ Was bei allem auch immer eine Rolle spielt, ist das Ortsbild: „Wir können natürlich zwischen Fachwerk- und Klinkerbauten keinen Flachdachkomplex zulassen. Sottrum soll nicht zu einer Stadt werden, sondern soll auf jeden Fall seinen dörflichen Charakter behalten“, betont Lohmeyer.

Ob bis 2030 die Realisierung von 400 neuen Wohnungen ohnehin machbar ist, ist fraglich: „Das Konzept ist schon ein paar Jahre alt, seitdem hat sich auch einiges geändert“, sagt Lohmeyer. Aber so etwas sei ein dynamischer Prozess. „Wer weiß, ob wir bis 2030 überhaupt 400 Wohnungen brauchen. Oder nicht doch viel mehr? Der Bedarf liegt natürlich auch immer an der jeweiligen Zeit. Jetzt müssen wir eher viel mehr danach gehen, wie wir die Energie in die Quartiere bekommen.“ Dennoch sei 400 Wohnungen die grobe Richtung, in die die Gemeinde vorerst arbeiten wolle. Denn das die grundsätzliche Zielrichtung der Gemeinde macht Lohmeyer klar: „diesen Ort zukunftsorientiert und nachhaltig zu gestalten“.