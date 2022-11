Sottrum: 9.000 Meter Straße sind „dringend sanierungsbedürftig“

Von: Matthias Röhrs

Teilen

Die Straße Am Friedhof in Sottrum ist dringend sanierungsbedürftig. © Röhrs

Es ist eine „grobe Schätzung“, so die Verwaltung, aber die Gemeinde Sottrum könnte in den nächsten Jahren rund 10 Millionen Euro in den Straßenbau investieren müssen. Zuletzt hat man den Zustand der meisten Straßen untersucht, als nächstes soll das weitere Vorgehen beraten werden.

Sottrum – Buchstäblich weniger Flickwerk wünscht sich die Gemeinde Sottrum, wenn es um die Reparatur von Straßen und Wegen geht. Zwar werden Schäden in der Regel beseitigt, zur Wahrheit gehört aber auch: „Wir geben mehr Geld fürs Flicken der Straßen aus als fürs Reparieren“, wie Eckhardt Behrens, Bereichsleiter für Bauen, Klimaschutz und Umwelt im Sottrumer Rathaus, bei einer Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Wege und Natur am Montag mitgeteilt hat. „Wir haben hier Straßen, da kann man nichts mehr rauf kleben.“

Mithilfe eines Computer-Systems hat die Gemeinde in vergangener Zeit rund 41 Kilometer Straßen erfasst und bewertet. Die entstandene Liste ist nicht vollständig, da zum Beispiel Pflasterstraßen aus technischen wohl erst im kommenden Jahr berücksichtigt werden können. Dennoch hat die Verwaltung dem Ausschuss einen Eindruck geben können, was auf Sottrum zukommen kann: nämlich ein Reparaturaufwand mit „grob geschätzten“ 10 Millionen Euro Kostenvolumen. Wie damit umzugehen ist, soll die Politik in den nächsten Monaten entscheiden.

Finanzierung gehört mit ins „komplexe Paket“

So regt Ausschussvorsitzender Lühr Klee (Grüne) an, jährlich eine Summe für die Investition in den Straßenbau einzuplanen, ähnlich dem Feuerwehr-Konzept der Samtgemeinde Sottrum. „Aber das muss die Politik entscheiden.“ Er spricht von einem „komplexen Paket“, es bestünde die Gefahr, dass Unzufriedenheiten entstehen. Zum „Paket“ gehört auch die Finanzierung vor dem Hintergrund, dass der Gemeinderat darüber nachdenkt, wie die Anliegerbeiträge beim Straßenbau reformiert werden können.

Die Verwaltung arbeitet laut Marco Körner von der Samtgemeinde nun daran, belastbarere Fakten vorzulegen. 10 Millionen Euro sind im ersten Moment viel, „aber es können auch erheblich weniger werden“. So sei noch nicht berücksichtigt, welche Straßen eine höhere Priorität genießen als andere. Auch die Wertigkeit einer Sanierung spiegele sich nicht in den Zahlen wider. Zum Beispiel, ob eine neue Asphaltdecke ausreicht oder ob es umfassendere Arbeiten bedarf.

Alle Straßen wurden anhand von Bewertungskriterien in die Schulnoten von eins bis fünf eingestuft. Die Bewertung erfolgte anhand von 15 Kriterien aus den Kategorien „Ausbrüche“, „Risse“, „Fugen und Nähte“ sowie „Flickstellen“. Laut Körner befinden sich 18 Straßen mit einer Gesamtlänge von 5.000 Metern in der gerade noch ausreichenden Kategorie vier. 19 Straßen mit insgesamt 9.000 Metern sind dagegen „dringend sanierungsbedürftig“ – darunter zum Beispiel die Straßen An der Wieste, Am Voßberg oder Am Friedhof. Ein Sanierungsprogramm wäre demnach auch kein Projekt für die nächsten zwei bis fünf Jahre, sondern ein längerfristiges.