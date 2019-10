Gäste bedroht und Polizisten beleidigt: Mann in Handschellen von Party abgeführt

Ein Mann musste am frühen Sonntagmorgen von der Polizei in Handschellen von einer Party abgeführt werden.

In Handschellen endete die Nacht für einen Mann aus der Gemeinde Fintel am frühen Sonntagmorgen bei Scheeßel. Er hatte Gäste einer Party bedroht und später Beamte der Polizei angegangen und beleidigt.

Scheeßel-Sothel - Ein Mann hat in der Nacht auf Sonntag Gäste einer Veranstaltung bedroht, die gegen 3 Uhr in einer Gaststätte in Sothel feierten. Als die erste Streifenwagenbesatzung der Rotenburger Polizei kurz nach der Alarmierung eintraf, wurde der Mann durch dortige Personen bereits festgehalten, heißt es in einer Meldung der Beamten.

Bei der Feststellung seiner Personalien leistete der Mann Widerstand gegen die Polizeibeamten und beleidigte sie. Der 23-jährige Mann wohnt laut Polizeiangaben in der Samtgemeinde Fintel. Weil er Widerstand leistete und wegen seiner Aggressivität wurden ihm Handfesseln angelegt. Mit Unterstützung weiterer eingetroffener Einsatzkräfte wurde er zunächst in die Diakonieklinikum Rotenburg gebracht.

Polizei nimmt aggressiven Mann in Gewahrsam

Da die Beamten den Verdacht hatten, dass sich der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel befand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der 23-Jährige verhielt sich weiterhin aggressiv und wurde, nach kurzer Untersuchung im Krankenhaus, zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen, heißt es abschließend.

Auch interessant: Tödlicher Unfall bei Kirchlinteln