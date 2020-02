Sonntagabends mit „Sabine“

Sottrum - Bei Unwetterlagen sind die Brandschützer in der Region in Dauerbereitschaft. In allen kommunalen Feuerwehrverbänden werden dann sogenannte Meldeköpfe aufgebaut, die die Arbeit vor Ort koordinieren. Das war auch am Sonntag angesichts des Sturms „Sabine“ der Fall. Ein Besuch im Sottrumer Feuerwehrhaus zeigt, dass sich die Einsatzkräfte von der windigen Wetterlage aber nicht stressen lassen.

Draußen der Sturm, drinnen entspanntes Flachsen unter Kameraden. Die Stimmung ist gut im Schulungsraum des Feuerwehrhauses. An der Wand ist eine Karte der Samtgemeinde projiziert, mehrere Computer laufen, um im Bedarfsfall die Einsätze zu koordinieren. In der Ecke ist eine Funkstation aufgebaut, an der Wand darüber flimmert n-tv über den Fernseher. Im Moment läuft ein Automagazin, während sich darunter die aktuellen Nachrichten zur Sturmlage abwechseln. Am Fenster sitzt ganz entspannt Gemeindebrandmeister Björn Becker. Acht Einsätze gab es bis zu diesem Zeitpunkt in der Samtgemeinde Sottrum. „Noch nichts, was uns vom Hocker gerissen hat“, sagt er und schenkt sich noch einen Kaffee ein.

Bei einem Unwetter wie Orkantief „Sabine“ koordinieren sich die Gemeindefeuerwehren selbst. In den größeren Ortschaften wie Sottrum sind sogenannte Meldeköpfe eingerichtet. Zwar nimmt die Notruf-Leitstelle in Zeven über die Nummer 112 weiterhin die Meldungen an, leitet sie dann aber an die Meldeköpfe weiter. Es hält sich daher auch nicht jede Ortsfeuerwehr bereit. An diesem Abend machen das in der Samtgemeinde lediglich Sottrum, Ahausen und Horstedt. Gibt es Einsätze aus den Bereichen der übrigen Ortswehren, übernehmen sie diese gleich mit.

Während draußen aber „Sabine“ tobt, herrscht vom Einsatzgeschehen her im Sottrumer Feuerwehrhaus gerade Flaute. Gelegenheit, sich um andere Dinge zu kümmern – ums Essen zum Beispiel. Die Karte eines Lieferservices wird rumgereicht, jemand schreibt die Bestellwünsche auf. Zwischendurch werden Kekse oder Schokoriegel rumgereicht. Kuchen gibt es auch. An solchen Abenden bringe jeder etwas mit, so der Gemeindebrandmeister. Gelegentlich piepen die beiden Handfunkgeräte und Funksprüche anderer Feuerwehren in der Umgebung sind zu hören. Man nimmt sie zur Kenntnis. Ab und zu fällt ein kurzer Kommentar.

+ Die Einsatzkräfte beim Ausrücken. Neun Mal mussten die Feuerwehren in der Samtgemeinde Sottrum am Sonntagabend bis Mitternacht Sturmschäden beseitigen. © Röhrs

Gegen 20 Uhr endet dann auch das Automagazin im Fernsehen. Nun gibt es auch Bilder vom Sturm zu sehen. „Wie es aussieht, ist es in Mitteldeutschland heftiger als bei uns“, konstatiert Becker. Komplizierte Einsätze gab es in Sottrum bis dahin noch nicht. Das meiste waren umgestürzte Bäume an Grünflächen oder auf Straßen. Auf dem Fährhof ist ein Baum auf ein Wohnhaus gefallen. Da dieser stabil liegt und keine größeren Schäden entstanden sind, ließ die Feuerwehr aber die Finger davon. Nun wird sich eine Fachfirma darum kümmern. „Wir machen sonst mehr kaputt, als dass wir helfen.“

Um 20.15 Uhr meldet sich die Leitstelle. „Es gibt Arbeit“, sagt jemand. Ein Baum liegt auf der Straße – wieder am Fährhof. Nach kurzer Rücksprache mit Ortsbrandmeister Michael Kück wird die Leitstelle in Zeven angefunkt, damit diese den Alarm auslöst. Währenddessen legt man den Einsatz im Computersystem an und bestimmt auf der Karte die gemeldete Straßenecke. Kurz gibt es ein Piepkonzert im Raum, die Empfänger melden sich. Bald darauf treffen die ersten Feuerwehrleute am Haus ein, sie gehen direkt in die Garage, wo die Wagen stehen. Sie ziehen sich um, besetzen Einsatzleitwagen, Rüstwagen und Löschgruppenfahrzeug und schon geht es los. Es ist 20.30 Uhr.

+ Man macht sich startklar. © Röhrs

Fünf Minuten später meldet sich die Einsatzgruppe, dass sie angekommen ist und bestätigt den Baum. Kurz darauf geht der Funkspruch, dass sie eine Motorsäge einsetzen, ein. Becker: „Dann kann er nicht sehr groß gewesen sein, sonst würden sie beide Sägen einsetzen. Um 20.43 Uhr melden die Kräfte ihren Rückzug vom Fährhof. Aus Sottrum ergeht wiederum die gleiche Meldung nach Zeven.

Es ist der letzte Einsatz der Sottrumer an diesem Abend gewesen. Bald trudeln die drei Fahrzeuge wieder ein. Um Mitternacht bauen die Feuerwehrleute den Meldekopf ab, ziemlich genau zehn Stunden nach dem Aufbau. Dann übernimmt Zeven wieder.