Sommer statt Herbst

Ahausen – So ganz ohne soll das Jahr dann doch nicht vorüberziehen. Obwohl seit Kurzem nun endgültig klar ist, dass es keinen Ahauser Herbst geben wird, hat sich der Heimatverein zusammengesetzt und nach einer anderen Möglichkeit gesucht, doch noch etwas auf die Beine zu stellen. Herausgekommen ist der Ahauser Sommer – vier Veranstaltungen wollen die Mitglieder auf die Beine stellen. Geplant sind bislang drei Konzerte und eine Lesung. Den Auftakt machen die „Folx Singer“ am Freitag, 17. Juli ab 19.30 Uhr auf dem Gelände des Heimatvereins.

Im vergangenen Jahr gab es beim Ahauser Herbst die offene Bühne, auf der standen die „Folx Singer“ bereits für 30 Minuten. Seitdem stehe man in Kontakt. „Das kam gut an, da wollten wir ihnen nochmal ein ganzes Programm bieten“, so Kaßburg. „Unter den Künstlern herrscht großes Bedauern, dass der Herbst ausfällt – da brechen auch Einnahmequellen weg. Aber wir bedauern es auch, lieben die Veranstaltung.“ Also haben sie den Sommer auf die Beine gestellt. Dabei gestalten nun das erst im Februar 2019 neugeformte Quartett um Heinz Behrens aus Ahausen, Uwe Dammann sowie Jürgen Blancken aus Ottersberg und Gabi Diercks aus Hellwege den Eröffnungsabend der neuen Veranstaltungsreihe. Sie spielen einen bunten Mix, verrät Behrens bei einem Gespräch vor Ort. Jeder bringe sich dabei ein, sodass in kurzer Zeit aus drei Gitarren, einem Akkordeon, Blues Harp und Percussion etwas Neues entstehe. Behrens ist froh, dass die „Durststrecke“ der vergangenen Monate zumindest zum Teil vorbei ist. „Unsere Tour durch die Heimathäuser Norddeutschlands mussten wir canceln, das wäre unsere erste Tour gewesen in dieser Besetzung“, bedauert Behrens.

Zum Teil werden sie plattdeutsche Texte zu bekannten Popsongs spielen – „weil Plattdeutsch da die bessere Übersetzung liefert“, so Behrens –, aber auch Stücke von Reinhard Mey, Konstantin Wecker sowie Englisches von den Stones oder Beatles sind im Programm der vier Musiker. „Viele Klassiker, quer durch.“ Es seien alles Stücke, die akustisch gespielt werden können.

Dafür wird zwischen zwei Eichen eine fünf mal fünf Meter große Bühne aufgebaut, auf der sich die Musiker austoben dürfen. Auf der Rasenfläche rund um das Heimathausensemble werden Tische und Stühle aufgebaut, mit Abstand und im Rahmen der vorgegebenen Hygienemaßnahmen. „Dann dürfen zwei Haushalte pro Tisch zusammenkommen oder maximal zehn Personen“, erklärt Vorsitzender Carsten Kaßburg. Sobald jemand vom Tisch aufsteht, müsse er eine Maske tragen. Dass die Regeln eingehalten werden, dafür muss der Heimatverein Sorge tragen. Wie das aussieht, darüber hatte sich Kaßburg bereits kürzlich beim Konzert in Höperhöfen einen Überblick verschafft. Wer vorbeikommen möchte, sollte sich einen Platz auf der Seite des Ahauser Heimatvereins reservieren.

Der Eintritt ist kostenlos, am Ende geht der Hut rum. Damit die Veranstaltungen laufen können und der Heimatverein am Ende nicht mit einem Minus dasteht, konnten sie Sponsoren aus der Region für alle vier Events gewinnen. „Das war kein Problem, statt des Herbsts unterstützen sie den Sommer – das sichert das Ganze ab, viele Kosten sieht der Besucher natürlich nicht“, so Kaßburg. Auf Essen und Trinken muss während der Veranstaltungen niemand verzichten, auch wenn er es sich nicht selber holen kann. Es wird kleine Leckereien wie Brezeln oder Wurst geben, die dann an die Tische gebracht werden.

Weiter geht es dann am Freitag, 31. Juli, mit einem „Italienischen Sommerabend“, präsentiert vom Duo Giara. Das sind die Musiker Laura Perra und Gianluca Frau, gebürtige Italiener, die mittlerweile in Rotenburg leben. Der Gitarrist und seine Partnerin interpretieren italienische Songs und Melodien, sowie Lieder, die aus ihrer eigenen Feder stammen.

Am Sonntag, 2. August, steht dann Autor Janne Mommsen auf der Bühne zwischen den Eichen und liest aus seinem Buch „Wiedersehen in der kleinen Inselbuchhandlung“. Wer auf dem Konzert am Freitag, 14. August, spielt, wissen die Mitglieder vom Heimatverein noch nicht. Sicher ist aber, dass es dann auf jeden Fall auch Musik auf dem Areal geben soll. acb