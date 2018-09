„Erlenkönigs Traum“ vom „Theater 11. August“ feiert Premiere

+ © Bergmann Zeichnungen und Bilder auf dem Tageslichtprojektor, Requisiten und natürlich die Schauspieler finden in „Erlenkönigs Traum“ einen neuen Zugang zur Dichtkunst. © Bergmann

Taaken/Benkel - Von Lutz Bergmann. In einer kleinen Scheune in Benkel beleuchtet ein Tageslichtprojektor eine weiße Holzwand. Diese steht auf einer hölzernen Bühne, davor mehrere Stuhlreihen, auf denen Zuschauer sitzen. Ein Wassertropfen zerbirst auf der gläsernen Oberfläche des Projektors. Vielfach vergrößert, wird diese nasse Explosion auf die Bühne projiziert. Noch ein Tropfen zerbirst. Und noch einer. Aus einer Pfütze wird eine Wassermasse, die Wellen schlägt. „Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn, und das hat mit ihrem Singen die Loreley getan“, sagt ein Schauspieler von der Seite der Bühne.