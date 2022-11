Neuer Klimaschutzmanager für die Samtgemeinde Sottrum

Von: Nina Baucke

Teilen

Simeon Rehr (r.), mit Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg, will als neuer Klimaschutzmanager unter anderem das Thema Mobilität angehen. © Baucke

Die Samtgemeinde Sottrum hat die vakante Stelle ihres Klimaschutzmanagers besetzt. Simeon Rehr ist sein Name und er wird sich vor allem um die Gebäude kümmern – Stichwort Energiemanagement.

Sottrum – Zum Termin mit der Presse kommt Simeon Rehr mit dem Fahrrad: als neuer Klimaschutzmanager der Samtgemeinde Sottrum eine Selbstverständlichkeit. Aber darüber hinaus auch ein Fingerzeig auf das, was „der Neue“ im Rathaus der Wiestekommune auf dem Zettel hat. Auf dem steht nicht nur die Fortführung von Projekten seiner Vorgängerin Kirstin Taberski, sondern auch eigene Pläne. Und nicht zuletzt ist das Fahrrad auch ein Argument, warum der 35-Jährige sich für die Stelle anfangs überhaupt erst interessierte.

Seit 2018 lebt Rehr mit seiner Frau und seinen zwei kleinen Kindern in Sottrum, hatte vor seinem Start als Klimaschutzmanager vergangene Woche bei einem Umweltgutachter gearbeitet. „Jetzt habe ich die Seiten gewechselt“, sagt Rehr schmunzelnd. Das hat einen Grund: „Anstatt nur zu begutachten, kann ich hier aktiv Klimaschutz gestalten. Denn gerade die Kommunen werden in der Zukunft in diesem Bereich der Pulsgeber sein.“

Zuvor hatte er nach seinem Studium des Umweltmanagements in Hamburg gelebt und dort 2015 und 2016 für die Malteser in der Flüchtlingshilfe gearbeitet und eine Unterkunft geleitet. „Hier ist halt das Schöne, dass ich mit dem Rad zur Arbeit fahren kann. Dazu bin ich hier sehr herzlich aufgenommen worden“, sagt er.

„Wir sind dankbar, dass wir mit Simeon Rehr jemanden von hier gefunden haben, jemanden, der die Abläufe hier kennt“, freut sich Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg. „Denn der Weggang von Kirstin Taberski hat hier eine Lücke gerissen.“ Gerade in diesem Jahr, „da hat die Energiekrise für einiges an Dynamik gesorgt“.

Dementsprechend sind die Fußstapfen, in die Rehr jetzt tritt, nicht gerade klein: „Kirstin Taberski hat überall einen sehr guten Ruf“, betont Rehr. „Sie hat viel angepackt, viel auf den Weg gebracht – alles Dinge, an denen ich jetzt andocken kann, immer anhand des Klimaschutzkonzeptes.“ Vor allem gehe es ihm da auch um das Energiemanagement in der Kommune, in dessen Rahmen Gebäude regelmäßig unter die Lupe genommen werden sollen. Dafür bekommt er ab dem 1. Dezember noch Verstärkung.

„Wir haben aus einer halben Stelle zwei halbe Stellen gemacht“, erklärt Bahrenburg. So wird mit Georg Schäfer in knapp drei Wochen ein weiterer Klimaschutzmanager zur Verwaltung dazustoßen. Er wird sich dann mit den Gebäuden beschäftigen, während Rehr hauptsächlich mit der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes beschäftigt ist.

Dafür will er verstärkt die Öffentlichkeitsarbeit in Schulen und Kindergärten anschieben – die bisher aufgrund von Corona nicht möglich gewesen ist. „Es ist mir einfach ein großes Anliegen ein Bewusstsein für diese Thematik zu schaffen. Und das kann sich nur verfestigen, wenn wir auch die Kleinen nicht aus den Augen verlieren.“ Ein Erbe von Taberski, das er fortführen will, ist das jährliche Stadtradeln und das Thema Mobilität. Aber auch die Mitgliedsgemeinden sollen verstärkt mit im Boot sein: „Dort werde ich mich demnächst vorstellen“, so Rehr.

Die Bedeutung dessen sieht auch Bahrenburg: „Auch die Mitgliedsgemeinden sollen davon profitieren.“ Ein weiterer Faktor, auf den Rehr setzt, ist die Vernetzung mit den örtlichen Akteuren: „Ich habe schon hier in Sottrum mit der Bürgerenergiegenossenschaft gesprochen. Es ist toll, dass es so etwas hier gibt.“ Auch Meike Düspohl, Klimaschutzmanagerin des Landkreises, hat er bereits kennengelernt. Mit seinen Amtskollegen in den benachbarten Kommunen will er ebenfalls sprechen: „Der Austausch ist mir sehr wichtig, wir können nur voneinander lernen.“

Rehr ist überzeugt: „Auch wenn die Nachrichten von der aktuellen Klimakonferenz in Ägypten pessimistisch sind, ist es umso wichtiger, dass wir den Menschen die Effekte des Klimaschutzes, wie Unabhängigkeit, Kostenersparnis und Gesundheitsverbesserung, immer wieder aufzeigen“, betont Rehr. „Klimaschutzmaßnahmen hören nie auf, man kann immer etwas tun. Deswegen dürfen wir die Klimaschutzflinte nicht ins Korn werfen.“