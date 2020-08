Sie ist ein Vorbild

Sottrum – Jeden Montag und Donnerstag haben diejenigen aus der Samtgemeinde Sottrum, die jeden Cent zweimal umdrehen müssen, die Gelegenheit, in der Lebensmittelausgabe neben der Score Tankstelle gegen einen Obolus von zwei Euro einzukaufen. Zu verdanken haben sie dies Brigitte Mintenbeck, ohne die die Außenstelle der Rotenburger Tafel Anfang 2009 nicht aus der Taufe gehoben worden wäre. Für ihr soziales Engagement erhielt Mintenbeck kürzlich aus den Händen von Landrat Hermann Luttmann die „Medaille für vorbildliche Dienste um den Nächsten“.

Ihr ehrenamtliches Engagement reicht aber noch viel weiter zurück. „Bei unserem dritten Kind wurde im Alter von vier Jahren das ‚Williams-Beuren-Syndrom‘ diagnostiziert“, erzählt die pensionierte Lehrerin, die dankbar ist, dass die Diagnose schon in Andrejs früher Kindheit gestellt wurde. „Es war Zufall, genauso wie mein Leben auch sonst oft von Zufällen geprägt war“, so Mintenbeck. Der damals aufgesuchte Arzt war nämlich Schüler bei Professor Beuren und erkannte sofort die seltene Erkrankung. Durch die Entbindung der ärztlichen Schweigepflicht konnte sie Kontakte zu anderen Betroffenen herstellen. Über den 1989 gegründeten Bundesverband Williams-Beuren-Syndrom, in dem sie noch heute als Schriftführerin aktiv ist, gelang es, die Forschung über die Krankheit voranzubringen.

„Wir konnten über den Verband Doktorarbeiten finanzieren“, nennt sie ein Beispiel. Außerdem ist sie Gründungs- und Vorstandsmitglied im Verein Bremer Lebensgemeinschaft für Seelenpflegebedürftige Menschen, einem Verein, der sich um die Betreuung von erwachsenen Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung kümmert. „Andrej besuchte bis zur 12. Klasse die Tobias-Schule, die im anthroposophischen Sinn arbeitet. Wir Eltern wollten nicht, dass die erworbenen Fähigkeiten im Berufsleben verlorengehen“, erklärt Mintenbeck ihre Motivation.

Auf dem Gelände der Stiftung „Alten Eichen“ in Bremen-Horn ist seit 1999 eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft entstanden. Hier wird Leben, Arbeiten und Kunst zu einer Gemeinschaft verbunden, wo die Wünsche und Bedürfnisse jedes Einzelnen Berücksichtigung finden.

Das soziale Engagement beschränkte sich aber nicht nur auf ihr Privatleben. „Wir haben mit unseren Schülern jedes Jahr zu Weihnachten ein Projekt initiiert, bei dem wir Familien unterstützten, die auf Hartz IV angewiesen sind“, so Mintenbeck. Gut erinnert sie sich noch an ein Schlüsselerlebnis, das aus einem solchen Projekt entstand: „Wir waren bei einer Mutter mit vier Kindern zum Kaffee eingeladen. Sie sagte, dass sie durch unsere Unterstützung das erste Mal seit Jahren wieder Geld hatte, um ihren Kindern ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen.“ Da Mintenbeck, Jahrgang 1943, damals kurz vor der Pensionierung stand, war ihr klar, dass sie „etwas in diese Richtung machen möchte.“

Zwar wohnte Familie Mintenbeck damals noch in Bremen, verbrachte aber gerne Zeit in ihrem Wochenendhaus in Stuckenborstel und kannte daher die Wiestegemeinde. Nachdem ihr Ehemann einen Nachfolger für seine Praxis in der Hansestadt gefunden hatte, verlagerte die Familie ihren Lebensmittelpunkt nach Ottersberg. Die Umsetzung des Wunsches, eine Tafel zu gründen, gestaltete sich am Anfang gar nicht so einfach. „Damals bekam ich zu hören: Sottrum braucht keine Tafel“, erinnert sie sich.

Durch die Nähe zu Rotenburg wäre eine eigene Tafel sowieso nicht möglich. Und wieder half der Zufall. „Manfred Winkler bot mir das Eckhaus an der Bremer Straße an, Miete wollte er dafür nicht haben“, so Mintenbeck, die noch heute diese Großzügigkeit zu schätzen weiß. Um nicht mit der Kreisstadt in Konkurrenz um Spenden und Lebensmittel zu treten, gründete sie in Sottrum eine Lebensmittelausgabe als Außenstelle der Rotenburger Tafel.

Diese ist inzwischen aus Sottrum nicht mehr wegzudenken. Die Arbeit macht ihr sehr viel Spaß. „Es gibt viele Kontakte mit unterschiedlichen Menschen. Dabei sind sogar Freundschaften entstanden. Es kommt so viel zurück“, freut sich Brigitte Mintenbeck und ergänzt: „Vielleicht ist auch etwas Eigennutz dabei, denn so bin ich wichtig für die Menschen.“ Solange es geht, verspricht sie, wird sie weiter die Leitung der Lebensmittelausgabe ausüben. „Ein Nachfolger ist derzeit nicht in Sicht“, so Mintenbeck. Eine Bitte hat sie an Bürger, die gerne die Lebensmittelausgabe mit Sachspenden unterstützen möchten: „Es können gut lange haltbare Lebensmittel wie Nudeln gebraucht werden.“ ho

Info

Wer der Sottrumer Lebensmittelausgabe finanziell unter die Arme greifen möchte: Tafel Rotenburg IBAN DE60291656810227722000 mit dem Verwendungszweck „Lebensmittelausgabe Sottrum“. Diese Spenden können steuerlich abgesetzt werden.