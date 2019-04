Sicher gegen Gewalt: Oberschüler nehmen an Präventionsprojekt teil

Sottrum – Sich in Gefahren- und Gewaltsituationen richtig verhalten, das haben jüngst einige Sechstklässler der Schule an der Wieste gelernt.

An zwei Tagen haben sie am Gewaltpräventionsprogramm „Wir sind stark!“ teilgenommen. Angeleitet wurden sie von einer Polizistin und Schulsozialpädagogin Sylvia Heinzelbecker. Zwischen den verschiedenen Spielen und Übungen wurde dann immer wieder in gemeinsamen Gesprächs- und Diskussionsrunden reflektiert und besprochen, was zum Beispiel Gewalt eigentlich und in welchen Formen sie auftritt, berichtet die Schule.

Der Wechsel von Aktion und Reflexion, von Spiel und Gespräch habe dafür gesorgt, dass es nie langweilig wurde. Trotzdem sei es phasenweise sehr anstrengend für alle Beteiligten gewesen, da es doch für viele Schüler ungewohnt sei, sich über einen längeren Zeitraum mit einem Themenbereich zu beschäftigen.

So aber konnten die Schüler lernen und im Spiel selber erfahren, dass es beispielsweise neben der körperlichen noch andere Formen von Gewalt gibt, dass es vielleicht auch mal Sinn ergibt, ein Hindernis zu umschiffen anstatt mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. „Die Schüler haben in dem Projekt Dinge gelernt und Erfahrungen gemacht. So lässt sich ein positives Fazit ziehen“, schließt die Pressemitteilung der Oberschule. mro