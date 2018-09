Laienspielgruppe und Bürgerbusverein vereinbaren Kooperation

Sottrum - Von Antje Holsten-Körner. „Reine Nervensache“ steht in dieser Saison bei der Laienspielgruppe des TV Sottrum auf dem Spielplan. Für die Vorab-Vorstellung, die am Samstagnachmittag, 27. Oktober, um 15 Uhr für Senioren ansteht, gibt es erstmals einen Shuttle-Service mit dem Bürgerbus.

„Die Idee dazu entstand, als uns Anfang des Jahres ein betagtes Ehepaar aus Hellwege Bekleidung stiftete“, erzählt Jens Högermeyer, Abteilungsleiter der Laienspielgruppe. Als Dankeschön für die Spende überbrachten die Laienschauspieler nicht nur einen Blumenstrauß, sondern auch eine Einladung für die Seniorenveranstaltung. Durch die fehlende Fahrgelegenheit von Hellwege nach Sottrum konnte das Ehepaar die Einladung jedoch nicht annehmen. „Dabei merken wir, dass es mehr ältere Menschen geben könnte, die ein Problem haben, gebracht zu werden“, so Högermeyer.

Bei einer Nachfrage beim Sottrumer Bürgerbusverein liefen sie dort gleich „offene Bustüren ein“. „Wir können mindestens mit zwei Bussen fahren“, erklärt Rainer Bachmann, stellvertretender Vorsitzender des Bürgerbusvereins. Sollte die Kapazität nicht ausreichen, liegt von Autohausbesitzer Jens Henke die Zusage für einen weiteren Bus vor. Da eine normale Tour zwei Stunden dauert, wird an diesem Nachmittag nicht nach Fahrplan gefahren, sondern 18 Stationen zwischen Ahausen und Winkeldorf angefahren. Damit der Verein den Tourenplan zusammenstellen kann, ist bis zum 20. Oktober eine Anmeldung beim Gasthaus Röhrs unter der Telefonnummer 04264 / 8340 erforderlich. Anzugeben ist die Einstiegshaltestelle und ob ein Rollator mitgenommen werden soll. Alle Gäste sollen möglichst schon um 14 Uhr im Gasthaus eintreffen, denn um diese Zeit wird Kaffee und Kuchen serviert.

Ein etwas mulmiges Gefühl hat Rainer Bachmann schon, denn keiner weiß, wie hoch die Nachfrage sein wird. „Reine Nervensache“, sagt er schmunzeln und betont: „Das Angebot ist begrenzt und beschränkt sich auf die Samtgemeinde Sottrum.“ Also: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Alle Teilnehmer werden telefonisch kontaktiert, um die Abfahrtszeit mitzuteilen. Bachmann betont, dass diese Zeit unbedingt eingehalten werden muss. Der Fahrservice ist für die Besucher der Vorstellung kostenlos. Wer möchte, kann allerdings ein Trinkgeld ins Sparschwein, das immer im Bürgerbus steht, stecken. Wenn vorher die Theaterkarten noch nicht im Gasthaus Röhrs abgeholt werden konnten, sollte der Betrag für die Ankunft bereitgehalten werden.

Alle anderen Besucher müssen sich noch bis Anfang Oktober gedulden, denn erst dann beginnt der Vorverkauf für die Premiere und weitere Vorstellungen. In der Verwechslungskomödie aus der Feder von Manfred Binder werden elf Sottrum Akteure, die in Rollen ausgeprägter Charaktere schlüpfen, auf der Bühne stehen. Die Regie liegt bereits zum dritten Mal in den Händen von Andree Siemund-Scheffelmeier.