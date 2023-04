Serie „60 Minuten“ in Sottrum: Ruhelos zur Geisterstunde

Von: Matthias Röhrs

Der Mond über Sottrum leuchtet kräftig, strahlt beinahe. Sehschwierigkeiten gibt es in dieser Nacht nicht. © Röhrs

In der Karwoche schaut sich unser Autor um Mitternacht in Sottrum um. Es ist zwar ruhig, still aber noch lange nicht.

Sottrum – Punkt 12 Uhr: Mitternacht, Geisterstunde. Dieser Text würde anders beginnen, würde es auf dem Sottrumer Friedhof tatsächlich spuken. Doch vom Eingangstor aus – Lebende haben zu dieser Stunde auf dem Gelände noch weniger zu suchen als Geister – ist nichts dergleichen zu sehen. Dafür ist es kalt, das Thermometer schwankt zwischen null und einem Grad. Der zunehmende, beinahe bereits volle Mond lässt die Bäume der kleinen Allee zur Kapelle kräftige Schatten werfen, in an manchen Stellen auf demFriedhof flackern Grablichter. Aber gespenstisch ist hier nichts.

Es ist eine Nacht auf Dienstag. Selbst in Großstädten ist zu dieser Zeit nicht viel los. Das Wochenende ist vorbei, die neue Arbeitswoche hat begonnen – und auch die Sottrumer sind bis auf wenige Ausnahmen hinter erleuchteten Fenstern bereits im Bett. Vielleicht gar nicht der schlechteste Zeitpunkt, in der Karwoche die Stille und auch das Leben zu suchen.

Die Serie In der Serie „60 Minuten“ gehen wir für eine Stunde auf Beobachtung. Wir ziehen durch den Südkreis und nehmen uns an verschiedenen Orten Zeit – für ganz unterschiedliche Situationen. Sollten Sie Vorschläge haben, wo wir uns umgucken sollten, melden Sie sich gerne!

Die Nacht ist laut: Still ist es aber eigentlich gar nicht. Die Ruhe ist eher spürbarer als hörbarer Natur. Die nahe Autobahn 1 liefert eine permanente Untermalung der Nacht, das Grundrauschen des Dorfes – aufgelockert vom Plätschern der Wieste in der Nähe der St.-Georg-Kirche. Dazu gehört auch elektrisches Brummen von vielen Häusern her – Pumpen vielleicht, das Umspannwerk am Ortsrand möglicherweise. Im Kontrast zur Nacht ist es fast schon laut. Es herrscht absolut keine Stille.

Die Straßenlaternen sind größtenteils gelöscht. Doch in dieser Nacht ist das egal. Sie ist sternenklar, nur ein Wolkenschleier legt sich über den Mond, der als ständiger Begleiter heute alles in weißes Licht hüllt. Hier, Am Meyerhofe, ist im Umkreis von wenigen Hundert Metern kein künstliches Licht sichtbar, trotzdem ist alles zu erkennen – jedes Haus, jeder Baum, die Spielgeräte auf dem Spielplatz. Hier und da brennen noch LED-Lichter an den Hofeinfahrten. Sie konkurrieren regelrecht mit dem Mond, sie wirken zu dieser Zeit deplatziert. Und nutzlos.

Die Nacht lebt: Auch wenn dieser Gang am Friedhof begann, tot ist Sottrum zur Geisterstunde mitnichten, wenn auch erwartungsgemäß nicht viel los im Wieste-Ort ist. Zwischen null und ein Uhr sind inklusive Autos gerade mal eine Handvoll Menschen zu sehen gewesen – aber immerhin Leben. Zwei Männer unterhalten sich an der Großen Straße, eine Polizeistreife fährt heran, bremst kurz leicht ab, biegt dann aber wieder um die Kurve. Die Hoffnung bestand zwar, aber Tiere sind nicht zu sehen, nichtmal eine tigernde Katze. Dafür sind sie hörbar: Eine Krähe kräht, eine Ente quakt, im Unterholz am Radweg zwischen Sauveterrer Straße und Heimathaus raschelt es. Wo Bauernhöfe sind, hört man aus den Kuhställen das charakteristische metallische Klötern der Fressgitter.

Die Suche nach Stille geht also weiter. Das Viereck Kirche, Rathaus, Pinocchio-Restaurant und Heimathaus – das Wohnzimmer Sottrums wohl – ist mit am hellsten beleuchtet. Es ist hell genug, dass man das Mondlicht nicht mehr wahrnimmt. Über die Bergstraße geht es nach Klein-Sottrum rüber, Richtung Alte Dorfstraße. Ziel ist die Wieste-Brücke beim Bullenworth, eines der Kleinode im Dorf. Doch ist dort das Autobahn-Rauschen viel zu präsent. Leben: ebenfalls Fehlanzeige. Die Pferdekoppeln dort sind verwaist, keine Wildtiere. Dafür findet sich eine Erkenntnis.

Die Nacht ist ein Kontrapunkt: Es ist schon irgendwie interessant. Die ohnehin ruhigen Orte ziehen an, noch einmal stärker als sonst. In der Nacht traut man ihnen eher zu, Leben zu finden als tagsüber. Vielleicht traut sich dort wirklich mal ein Tier hervor. Einfach dort zu suchen, wo tagsüber schon viel los ist, kommt dagegen nicht in den Sinn, auch wenn es dort auf dem Rückweg ebenfalls tatsächlich geisterhaft still ist. Doch auch kleinste Geräusche werden zu Lärm. Selbst die Bundesstraße, am Tage stete Lärmquelle, wird zu diesem Zeitpunkt nicht mehr befahren oder gar beleuchtet. Es ist der buchstäbliche Unterschied zwischen Tag und Nacht.