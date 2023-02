Ran an die Seitenräume: Samtgemeinde Sottrum sieht an Verbindungsstraßen dringenden Sanierungsbedarf

Von: Lars Warnecke

Bauamtsmitarbeiter Marco Körner (2.v.l.) präsentiert im Fachausschuss das Zustandsergebnis der Gemeindeverbindungsstraßen in der Samtgemeinde –und das fällt überraschend positiv. © WaRNECKE

Viele Seitenräume an den Verbindungsstraßen in der Samtgemeinde Sottrum haben kräftig gelitten. Daher sollen diese ausgebessert werden – wie auch mehrere Fahrbahnen selbst.

Mit welcher Effizienz – davon konnte sich jetzt der Planungsausschuss ein umfassendes Bild machen. Galt es in der Sitzung doch, das Resultat der Zustandserfassung und -bewertung aufzuzeigen – und zwar für sämtliche Gemeindeverbindungsstraßen im Samtgemeindegebiet. Knapp 28 Kilometer, führte Amtsmitarbeiter Marco Körner in der Sitzung aus, seien Anfang des Jahres befahren und im Ist-Zustand aufgenommen worden. Sein Fazit: „Eigentlich sind die Straßen in einem einigermaßen guten Zustand – zwei Kilometer schneiden mit sehr gut ab, knapp 25,8 Kilometer mit gut.“

Aber: „Bedenken muss man, dass wirklich nur die Fahrbahn an sich bewertet wird und nicht die Straßenseiteräume nebst Bewuchs.“ Für die seien seit zwei Jahren nicht mehr die Mitgliedsgemeinden zuständig, sondern die Samtgemeinde. „Und dort gibt es dann doch erheblichen Investitions- und Instandhaltungsbedarf.“

Dass die Kommune im laufenden Jahr „nur“ 95 000 Euro für Deckensanierungen in die Hand nehmen wird – auch das ein Indiz für den insgesamt zufriedenstellenden Zustand. „Es zeigt, dass sich die Unterhaltung der Fahrbahnen der vergangenen Jahre auszahlt“, so Körner. Einen Löwenanteil bei den geplanten Maßnahmen macht dabei der Ausbau der Verbindungsstraße zwischen Reeßum und Clüversborstel aus. „Im Anschlussbereich zur Kreisstraße wird ohnehin eine Fahrbahnerweiterung durchgeführt, die noch mit dem dort errichteten Stall zusammenhängt – in dem Zuge, wenn die Tiefbaufirma eh vor Ort ist, werden wir den Abschnitt bis zur Autobahnbrücke gleich mitsanieren, so dass wir dort durchgehend eine vernünftige Decke haben.“

Hellwege-Haberloh und Hellwege-Posthausen im Fokus

Was die nicht durch das System bewerteten Straßenseitenräume an den Gemeindeverbindungsstraßen betrifft, sieht der Verwaltungsmann vor allem für jene im Bereich Hellwege-Haberloh sowie Hellwege-Posthausen dringenden Handlungsbedarf. „Da sind die Bereiche doch ziemlich stark ausgefahren.“ Auch Schleeßel-Mulmshorn weise in der Befestigung noch Defizite aus, die es alsbald zu beheben gelte.

„Wir haben hier und dort schon angefangen, die Bereiche zu sanieren. Der Haushaltsansatz von 130 000 Euro, den wir für dieses Jahr genehmigt bekommen haben und den wir auch ohne Probleme ausgeben werden, wird aber ganz sicher nicht reichen.“

Wie es denn mit dem bestehenden Entwässerungsproblem rechts und links der Verbindungsstraße zwischen Hellwege und Haberloh aussieht, wollte Annemarie Lange (CDU) wissen. „Ist das auch mit in die Planung aufgenommen worden?“ Dazu Körner: „Eine direkte Entwässerung ist nicht vorgesehen, das müsste über die Seitenräume behoben werden.“ Dadurch, dass diese in den vergangenen Jahren eh nicht gepflegt worden seien, sich so Laub und Dreck in großer Menge hätten ansammeln können, sei es zu Erhebungen gekommen, wodurch das Wasser nicht mehr optimal bis gar nicht abfließen könne.

Was die Samtgemeinde ihm zufolge ganz sicher noch extrem beschäftigen wird, auch in Folge des höheren Sturmaufkommens: die Pflege des Begleitgrüns, um so eine entsprechende Verkehrssicherheit herzustellen. „Wir haben jetzt schon angefangen, an der Verbindungsstraße zwischen Nartum und Horstedt Baumpflegemaßnahmen durchzuführen, dort herrscht ein erheblicher Nachholbedarf.“

Weitere Maßnahmen umfangreicherer Art seien in diesem Jahr noch an den Straßen Schleeßel-Mulmshorn und Bötersen-B 71 vorgesehen.

Mit künstlicher Intelligenz den Straßenzustand erfassen und bewerten Mit dem Straßenmanagementsystem „Vialytics“, entwickelt von einem Stuttgarter Start-up, beschreitet die Samtgemeinde Sottrum digitale Wege. Per App auf einem Smartphone wird der Ist-Zustand aller Straßen aus der Windschutzscheibe eines Fahrzeugs heraus bildlich erfasst, immer in Abschnitten von vier Metern. Ein Algorithmus erkennt sofort vorhandene Schäden wie Risse, ausgebrochene Stellen oder Flickstellen und speichert diese ab. Nach der Bestandsaufnahme werden die Daten an eine Software übermittelt, binnen 30 Tagen erfolgt eine ausführliche Analyse: Aus allen Schäden, die erfasst wurden, errechnet das Programm einen Substanzwert für sämtliche Straßen von sehr gut bis mangelhaft. Zudem erfasst die Software sogar die Erschütterungen des Smartphones während der Fahrt. Der Zustand des kompletten Straßennetzes kann so aus dem Sottrumer Rathaus heraus am Bildschirm mit entsprechender Bewertung überblickt werden, per Mausklick sind die einzelnen Bilder der Abschnitte abrufbar.