Seit zehn Jahren unterwegs

Am Mittwoch jährt sich die Jungfernfahrt des Sottrumer Bürgerbusses zum zehnten Mal. Rund 80 000 Menschen haben seitdem seine Dienste in Anspruch genommen. Bald wird die dritte Busgeneration ihren Dienst beginnen.

Sottrum – Seit genau zehn Jahren sorgt der Sottrumer Bürgerbus für eine regelmäßige Verbindung zwischen den Dörfern der Samtgemeinde und dem Wieste-Ort selbst. An diesem zehnten Jahrestag des Bestehens muss der kleine Bus bis auf Weiteres in der Garage bleiben – die Coronakrise macht auch seinen Dienst aus Sicherheitsgründen unmöglich.

Zehn Jahre, vier Linien und rund 80000 Fahrgäste zählt der Bus bis heute. Lediglich vier Mal mussten Fahrten aus technischen Gründen oder wegen Glatteis ausfallen, weiß der Vorsitzende des Bürgerbusvereins, Ulrich Thiart. Er gehört zu den Mitgliedern der ersten Stunde und saß bis November 2019 auch selbst am Steuer. „Damit der Bürgerbus zum ersten Mal durch die Samtgemeinde im Liniendienst fahren konnte, hat es drei Jahre gedauert“, erinnert er an die langwierigen Vorbereitungen.

Ein entsprechender Antrag im zuständigen Samtgemeinde-Fachausschuss, eine Machbarkeitsstudie, Förderanträge, Vereinsgründung am 18. Juni 2008, Fahrer- und Erste-Hilfe-Kurse, die Planung an sich – alles brauchte seine Zeit, ehe tatsächlich die Jungfernfahrt am 1. April 2010 starten konnte. Hilfe bekam man von anderen Vereinen, die in ihren Gemeinden bereits einen Bürgerbus betrieben: Weyhe, Ganderkesee Kirchlinteln und Visselhövede. Denn damals war die Idee noch recht unbekannt. Neben vielen Befürwortern gab es in Sottrum selbst auch Skeptiker. „Wir mussten manchmal etwas kämpfen“, so der Vorsitzende.

Thiart kann sich noch gut an die erste Fahrt erinnern. Er durfte selbst ans Steuer, Vetreter aus Politik und Verwaltung waren mit dabei. Der erste Fahrgast war in Hellwege Friedrich Dierks, der ehemalige Bürgermeister und zu dem Zeitpunkt zukünftiger Bürgerbus-Stammgast.

Man hat sich etabliert in der Samtgemeinde. Thiart: „Besonders die älteren Bewohner sind auf den Bürgerbus angewiesen. Es gibt auch einige, die kein Auto haben oder als Jugendliche und Kinder noch nicht fahren dürfen.“ Das Wichtigste für den Betrieb des Bürgerbusses seien engagierte, kommunikationsfreudige Fahrer. Und ein Vorstand, der sich darum kümmert, dass die eingegangenen Verpflichtungen eingehalten werden. Doch insbesondere bei den Fahrern gibt es immer wieder Bedarf an Ehrenamtlichen, die bereit sind, regelmäßig eine Schicht zu übernehmen.

Das Streckennetz ist rund 80 Kilometer lang und wird morgens und mit kleinen Abweichungen nachmittags je zwei Mal gefahren. Daraus ergeben sich jeweils gut 160 Kilometer pro Schicht und 326 Kilometer und fast neun Stunden Fahrplanfahrzeit pro Tag.

Sofern der Coronavirus das zulässt, tourt ab Mai ein neuer Bus – es ist der dritte seit Beginn – durch die Samtgemeinde; finanziert durch öffentliche Träger und Sponsoren. Die würden dafür sorgen, dass die Ausgaben des Bürgerbusses gedeckt seien, so Thiart.

Natürlich könnten die Fahrgastzahlen größer sein. Während der Flüchtlingssituation ab 2015 nutzten fast 1000 Fahrgäste pro Monat den Bürgerbus. Im Moment seien es 500 bis 600 pro Monat. „Der motorisierte Individualverkehr mit dem Auto ist sicherlich bequemer, aber mit dem Bürgerbus und den anderen Bussen von Weser-Ems-Bus oder dem Metronom“ könne man sich den „Zweitwagen“ sparen, so der Vorsitzende.

Um selbst attraktiver zu werden, versucht man, bald die Ticketpreise zu senken. Ein entsprechender Antrag sei bereits an die Samtgemeinde geschickt worden. Dabei orientiert sich der Bürgerbusverein Sottrum am „Modell Oyten“. Erwachsene zahlen dort seit dem 1. Januar einen Euro und Kinder 50 Cent pro Fahrt, der Rest wird von der Gemeinde subventioniert. „Die Fahrgastzahlen haben sich um etwa 30 Prozent erhöht“, so Thiart.

Doch auch wenn der Bürgerbus zurzeit „ausgebremst“ ist, soll so bald wie möglich auf das Zehnjährige angestoßen werden.