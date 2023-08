Seit 20 Jahren Partner in Europa: Sottrumer Delegation reist nach Lubasz, um Freundschaft zu feiern

Von: Lars Warnecke

Nicht echt, sondern nur eine Kopie: Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg (v.l.), Verwaltungsmitarbeiterin Jessica Kipp und Erhard Thies, der damalige Verwaltungschef, halten die Freundschaftsurkunde in der Hand. © Warnecke

In diesem Jahr blicken die Samtgemeinde Sottrum und die polnische Gemeinde Lubasz auf ein 20-jähriges Bestehen der offiziellen Partnerschaft zurück. Aus diesem Anlass reist eine Sottrumer Delegation in unser Nachbarland. Die Freundschaft gestaltet sich facettenreich.

Sottrum/Lubasz – Genau 20 Jahre ist es her, da lässt im Wieste-Ort Johannes Kaußler erstmals als Kirchenmusiker von sich hören, während es fast zeitlich zur Gründung der Sottrumer Theatergruppe Leporello kommt. Nicht zu vergessen: Die Pläne für ein eigenes Gymnasium in der Gemeinde gewinnen kräftig an Fahrt. Zweifellos: Im Rückblick war 2003 kein ereignisloses Jahr an der Wieste. Da reiht sich nahtlos ein Akt ein, der den Grundstein für eine Bande legen sollte, die nicht nur auf dem Papier besteht, sondern auch wirklich gepflegt und gehegt wird: die offizielle Freundschaftsvereinbarung der Samtgemeinde mit der polnischen Landgemeinde Lubasz.

Zwei Jahrzehnte später sitzt Erhard Thies (76) auf dem Mühlenhof in Hellwege. Damals, als im feierlichen Rahmen die Urkunden unterzeichnet wurden, war er Sottrums Samtgemeindebürgermeister, unterschieb in dieser Funktion das Dokument. Thies erinnert sich noch lebhaft an die ersten Kontakte, die schon 1998 hergestellt worden waren. „Eigentlich war das am Anfang ja alles ein bisschen putzig“, sagt der Hellweger. Den Stein ins Rollen gebracht habe nämlich das damalige Ratsmitglied Heino Hellbaum. „Der Kollege berichtete in einer Sitzung davon, dass er im Zuge eines Jagdurlaubs in Polen eine Bekanntschaft gemacht habe – unter anderem mit einem gewissen Jan Stefan Graczyk, dem Bürgermeister von Lubasz.“ Dessen Gemeinde sei seinerzeit auf der Suche nach einer deutschen Partnerkommune gewesen. „Heino regte an, ob wir als Rat uns nicht mal Gedanken machen könnten, es ähnlich zu händeln wie mit Sauveterre.“ Sottrum habe damals ja schon eine jahrzehntelange Partnerschaft zu der französischen Gemeinde gepflegt. „Daraufhin haben wir signalisiert, dass man das Thema erstmal in den Fraktionen besprechen wolle – dass man das nicht aus der Hüfte machen kann, ist ja ganz klar.“ Wichtig für die Lokalpolitik sei es jedenfalls gewesen, eine Partnerschaft nicht nur in Bezug auf Sottrum einzugehen, sondern auf ganz Europa. „Man hat allgemeinhin erkannt, dass man breiter vernetzt sein und zusammenhalten muss.“

Thies weiß: Anders als die Städtepartnerschaft mit Sauveterre habe die mit Lubasz offiziell noch eine andere Qualität, Stichwort Vereinbarung. Dennoch, berichtet der 76-Jährige, hätten die Sottrumer es in der Praxis ähnlich wie mit der französischen Gemeinde händeln wollen. „Für uns war das Wichtigste: Keiner der beiden Partner sollte das Gefühl haben, in den Beziehungen eher das dritte Rad am Wagen zu sein.“ Das sei bis heute auch nie der Fall gewesen.

Keine Kopie, sondern echt: Erhard Thies (r.) und sein polnischer Amtskollege Jan Stefan Graczyk besiegeln 2003 die Vereinbarung. © Samtgemeinde Sottrum

Nach ersten Kontakten und Sondierungen reiste im Millenniumsjahr 2000 eine erste kleine Delegation von der Wieste ins mehr als 600 Kilometer entfernte Lubasz. Anlass war damals der zehnte Jahrestag der kommunalen Selbstverwaltung in Polen. Es sollte in der Folgezeit noch eine Handvoll weiterer Besuche und Gegenbesuche geben, nicht nur auf politischer, sondern auch auf Vereinsebene – bis am 1. September 2003 schließlich im Beisein aller Verantwortlichen die Vereinbarung unterschrieben werden konnte, zunächst in der polnischen Gemeinde, einen knappen Monat später dann im Sottrumer Rathaus. Das Dokument bezieht sich dabei nicht zuletzt auf den bereits 1991 auf Länderebene geschlossenen deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag, welcher die Beziehungen der beiden Staaten untereinander nach der Wiedervereinigung Deutschlands neu geregelt hat. „Das, was über uns schwebt, ist der Friede in Europa“, betont Holger Bahrenburg, der amtierende Samtgemeindebürgermeister. „Deshalb bezieht man sich auf eben diesen Vertrag.“ Ihm zufolge sei es gerade in Zeiten wie diesen wichtig, länderübergreifende Partnerschaften zu pflegen und das Einende in den Vordergrund zu stellen, wo Populisten bestrebt seien, das Trennende zu forcieren.

Worauf sich beide Gemeinden in ihren Beziehungen derweil geeinigt hätten: Vier Punkte, nämlich im Bereich Kultur, Sport, Sozialarbeit sowie Land- und Forstwirtschaft, sollten vordergründig behandelt werden. So ist es auch der Urkunde zu entnehmen. Und so, weiß Bahrenburg, würde es seit jeher auch im Rahmen der Visiten praktiziert. Als eine Säule lag den Unterzeichnern der Erklärung etwa die Zusammenarbeit der Schulen in Lubasz und Sottrum am Herzen, die in den vergangenen 20 Jahren auch regelmäßig durch Schüleraustauschprogramme gepflegt wurde und noch wird.

Für Holger Bahrenburg heißt es jetzt aber erstmal, die Koffer zu packen. Schließlich möchte der runde Geburtstag gebührend gefeiert werden. Und so bricht dieser Tage einmal mehr eine Sottrumer Delegation nach Lubasz auf – neben dem Verwaltungschef reisen noch sechs weitere Personen mit. Auf sie wartet ein volles Rahmenprogramm, bei dem der Kontakt nach Corona wieder intensiviert werden soll. „Ich bin schon gespannt, der Anlass ist ja auch etwas Besonderes“, sagt er.

Auf was sich die Teilnehmer laut Erhard Thies auf jeden Fall schon mal einstellen könnten: „Die Leute in Lubasz sind unheimlich gastfreundlich – aber auch recht trinkfest.“ Diese Erfahrung habe er jedenfalls selbst schon gemacht.