Seit 1996 geplantes Gebiet in Horstedt macht nächste Schritte

Von: Antje Holsten-Körner

Für die Ackerfläche am Ortsausgang in Richtung Stapel soll in Horstedt für eine 34 000 Quadratmeter große Fläche ein Bebauungsplan aufgestellt werden. © Holsten-Körner

Schon etwas länger in den Aktenschränken der Gemeinde Horstedt liegt das Gewerbegebiet Auf dem Hasenbergen. Nun kommt Bewegung in die Beplanung des 34.000 Quadratmeter großen Areals.

Horstedt – Etliche Jahre schlummerten die Pläne für ein Horstedter Gewerbegebiet Auf dem Hasenberge in der Schublade. Bereits im Jahr 1996 hatte man mit Änderung des Flächennutzungsplans den formellen Grundstein gelegt. Die Umwidmung erfolgte damals für die auf der rechten Seite an die Bebauung angrenzende Fläche. Jetzt kommt wieder Bewegung in das Thema, denn die Gemeinde hatte für die Aufstellung eines Bebauungsplans alle Bürger in das Tine-Meyer-Haus eingeladen.

Vorgesehen war, dass an diesem Abend das Planungsbüro das Projekt vorstellt. Da jedoch kein Ingenieur vor Ort war, übernahm Horstedts Bürgermeister Michael Schröck (SPD) die Moderation.

„Heute würden wir ein Gewerbegebiet nicht mehr genehmigt bekommen“, nahm er Kritikern, die ein Gewerbegebiet lieber näher an der Autobahn gesehen hätten, den Wind aus den Segeln. Dabei betonte der Gemeindechef, dass ein Gewerbegebiet nicht mit einem Industriegebiet zu verwechseln sei. „Die Grundstücke sollen Betrieben aus Horstedt und der Region zur Verfügung gestellt werden, um die Firmen hier zu halten und Erweiterungsmöglichkeiten zu bieten“, so Schröck.

In einer ersten textlichen Festsetzung eines Bebauungsplans hatte man aufgenommen, dass keine Betriebsleiterwohnungen genehmigt werden und Gebäude höchstens 16 Meter hoch sein dürfen. Als Ausgleichsfläche könnte das obere Dreieck des bisherigen Ackerlandes dienen, das die Gemeinde Horstedt ebenfalls erworben hat. Keine Aussage konnte der Bürgermeister zum Lärmschutz tätigen, denn das Gutachten liegt noch nicht vor. Sicherlich wird eine Bepflanzung ein Teil der Maßnahme sein. „Wenn dort die Büsche hoch sind, sind diese ein Schutz gegen Lärm“, berichtete Schröcks Stellvertreter Werner Dannigkeit (CDU) aus eigener Erfahrung.

Gedanken wurde sich auch über die Zuwegung gemacht. „Um den Verkehr aus dem Dorf rauszuhalten, könnte die Erschließung über den vorhandenen Weg erfolgen“, schlug Jan-Thede Kehlenbeck vom Erdbauunternehmen Freytag vor. Damit meinte er den teilweise geschotterten und teilweise asphaltierten Weg, der zwischen Taaken und Horstedt hinter dem Sandabbaugebiet führt.

Er riet außerdem: „Die Straße muss so ausgebaut werden, dass sich dort zwei Lkw begegnen können.“ Der Vorschlag soll in die weiteren Planungen einbezogen werden, doch zu viel Hoffnung wollte Bürgermeister Schröck den Anwohnern der Straße Auf dem Hasenberge, die dadurch mit deutlich weniger Verkehrsbelastung rechnen könnten, nicht machen. „Es ist eine Sache zwischen Daumen und Zeigefinger, die beim Verkauf der Grundstücke eingepreist werden müsste.“ Durch einen zu hohen Preis könnte das Gewerbegebiet an Attraktivität verlieren.

In den kommenden Wochen möchte der Bürgermeister erstmal abklären, ob Zuschüsse aus öffentlichen Kassen für das Gewerbegebiet möglich sind. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans rechnet Schröck mit einem Zeitraum von ein bis zwei Jahren. Daher wird noch reichlich Wasser die Wieste herunterfließen, bevor die ersten Gewerbegrundstücke bebaut werden können. „Derzeit liegen drei Anfragen vor“, berichtete der Bürgermeister. Inwieweit dann die derzeit vorliegenden Anfragen noch aktuell sind, bleibt abzuwarten.

Zum Abschluss der Veranstaltung appellierte Dieter Szczesny (Grüne) an alle Anwesenden, das Gewerbegebiet weiter voranzutreiben: „Wir dürfen nicht vergessen, dass neben einer hohen Wohnqualität auch die Gewerbesteuereinnahmen für eine Gemeinde wichtig sind, denn diese bleiben am Ende eins zu eins im Gemeindehaushalt.“