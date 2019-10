Schwerer Unfall in Everinghausen: Zwei Menschen verletzt

Zwei Menschen sind am Montag bei einem Unfall in Everinghausen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer missachtete eine rote Ampel.

Everinghausen - Zu dem Unfall kam es am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung der B75/Alte Dorfstraße. Ein 48-jähriger Autofahrer war mit seinem VW Caddy auf der Bundesstraße in Richtung Autobahnzubringer unterwegs.

Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete er an der Kreuzung eine rote Ampel. Es kam zur Kollision mit dem Toyota einer 56-jährigen Autofahrerin. Der 48-Jährige und die 56-Jährige wurden dabei schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Es entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro.

Rubriklistenbild: © dpa