Schutz für Aktive und Trainer

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Es sind die Mütter in der Umkleidekabine der F-Jugend, die auf ihre Jungs warten. Es ist der sexistische Ausruf auf dem Sportplatz. Es kann aber auch schon das Du zwischen Trainer und Sportler sein. Höchst unterschiedlich sehen neben Missbrauch und Vergewaltigung die Facetten sexualisierter Gewalt aus, auch im Sport. Der TV Sottrum macht sich jetzt auf den Weg, ein Schutzkonzept aufzustellen. „Die Prävention sexualisierter Gewalt ist ein zentrales, wichtiges Thema“, sagt Vorsitzender Jörn Leiding. Es gebe viele Situationen im Vereinsalltag, die unwissendlich geschehen, aber trotzdem sexualisierte Gewalt darstellen können. Der TV will nun seine jugendlichen Sportler und Übungsleiter dementsprechend sensibilisieren und vor allem schützen. Bei harter Auslegung sei vieles nicht mehr richtig, so Leiding. „Das Thema ist so schwammig, das kann man in alle Richtungen interpretieren.“

Um es vorweg zu nehmen: Anlass waren nicht konkrete Fälle im Verein, sondern eine Veranstaltung zum Thema, die Leiding in seiner Funktion als Vorsitzender des Kreissportbundes Rotenburg besucht hatte. Und die offenbarte auch bei ihm Eindruck hinterlassen hat, was viele im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt erfahren. „Es kamen Fragen auf, über die ich nie nachgedacht habe“, sagt er. Vieles habe zunächst auch auf ihn übertrieben gewirkt. Es sind Fragen, die Antworten verlangen: Darf ein Trainer in die Umkleidekabine seiner Nachwuchsmannschaft? Weicht das „sportliche Du“ Distanzen auf, die Tätern einen Missbrauch erleichtern? Muss sich eine Cheerleaderin von ihrem Teamkameraden anfassen lassen? Und wo fängt in diesem Zusammenhang Gruppenzwang an? Dem TV-Vorsitzenden sei schon auf der Heimfahrt klar gewesen: „Damit müssen wir uns auseinandersetzen.“ Man will Klarheit schaffen für Mitglieder, Übungsleiter und Sportler.

Der Schutz gilt sowohl den Aktiven als auch den Trainern – zum Beispiel vor übler Nachrede –, auch wenn die Prävention sexualisierter Gewalt Baustein ihrer Ausbildung ist. Doch trotzdem gibt es immer wieder Fragen, auf die der Verein Antworten haben muss. Sport ist eben nicht nur Bewegung, sondern ebenso Körperkontakt. Auch in Sottrum haben Übungsleiter schon bei Leiding nachgefragt, was eigentlich bei Hilfestellungen oder Notsituationen zu beachten ist. Darf es egal sein, wo man jemanden anfasst, um eine Verletzung zu verhindern?

„Sexualisierte Gewalt fängt erst mal grundlegend an bei verbalen Aussagen bis hin zu Berührungen“, sagt Charlotte Lihl von der Beratungsstelle Wildwasser in Rotenburg, die von sexualisierter Gewalt Betroffene und Angehörige berät. Andere Übergriffe sind unangekündigte Besuche in Umkleidekabinen und Duschen. Täter gehen sukzessive vor, versprechen etwa einen Sonderstatus, dass man zum Beispiel ein bestimmtes Pferd reiten dürfe. Doch auch wenn man keine böse Absicht verfolge, sei es im Sport oft schwierig für Beteiligte, zu differenzieren, wann eine Berührung adäquat ist und wann nicht. Insbesondere, wenn man vorher nicht darüber gesprochen hat. Lihls Ansicht nach gibt es keine Grauzonen, da Grenzüberschreitungen klar definiert seien. Wobei Grenzverletzungen – etwa der unaufgeforderte oder ungefragte Kontakt – nicht gleich automatisch sexualisierte Gewalt bedeuten müssen.

Ein Schutzkonzept gebe den Rahmen, was recht und unrecht ist und könne auch dazu führen, dass Betroffene eher dazu bereit sind, sich beraten zu lassen. Lihl hat festgestellt, dass Beauftragte, die ein Schutzkonzept erarbeiten, sich anfangs zwar schwertun, sich am Ende aber alle im Verein sicherer fühlen. Durch den klar definierten Handlungsrahmen erfahren viele sogar Erleichterung.

Nach einem ersten Workshop im vergangenen November macht man sich nun also auf dem Weg in Sottrum. Als Vorlage dienen dabei ein Leitfaden und eine Initiative des Landessportbunds Niedersachsen. Kreisweit nimmt sich nur eine Handvoll Vereine dem Thema sexualisierte Gewalt im Sport an. „Es fristet ein absolutes Nischendasein“, sagt Ines Schwone, die Vorsitzende der Sportjugend im Kreissportbund Rotenburg, verbunden mit einer klaren Ansage: „Der Sport muss tätig werden.“ Sie begleitet die bereits tätigen Vereine, die sich aber in unterschiedlichen Stadien der Entwicklung befinden, auf dem Weg zum Schutzkonzept.

Im Prozess wird zunächst aufgeschlüsselt, was sexualisierte Gewalt eigentlich ist, in welchen Formen sie vorkommt und wie Täter vorgehen. Es geht weiterhin um Risikoanalysen, die Einrichtung eines Beschwerdemanagements und Vertrauenspersonen im Verein. Alles mit dem Ziel, die Sicherheit für Verein, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren zu garantieren. Wenn man sensibilisiert ist, habe man einen ganz anderen Blick bei der Auswahl von Übungsleitern, um Täter gar nicht erst tätig werden zu lassen, sagt Schwone. Es gebe Möglichkeiten, sie früh zu erkennen, etwa das erweiterte Führungszeugnis. An Minderjährige wendet sich das Programm in der Hauptsache, auch wenn es natürlich auch erwachsene Betroffene gibt.

Die Zahlen schockieren, sagt Schwone. Jedes vierte bis fünfte Mädchen und jeder neunte bis zwölfte Junge unter 18 Jahren haben ihr zufolge mindestens eine Facette sexualisierter Gewalt erlebt. Und im Verhältnis dazu gibt es wenige Anzeigen. Vieles findet im Verborgenen statt. Täter lauern im Nahbereich: in der Familie, Pädagogen oder Trainer nutzen ihre Machtposition aus, aber es gibt sie auch unter Gleichaltrigen. Es gilt, die Sicherheit der Kinder und des Vereins zu garantieren. Schwone wünscht sich, dass mehr Vereine diesen Weg gehen würden. „Es ist vielleicht noch nicht bei den Menschen angekommen, obwohl das Thema immer in den Medien ist“, sagt sie.

Auch Charlotte Lihl von der Beratungsstelle Wildwasser kann nur spekulieren. In den vergangenen Jahren sei die Nachfrage nach Hilfe bei einem Schutzkonzept bei Wildwasser „gleich Null“ gewesen. Vielleicht fürchteten die Vereine Auflagen oder, dass ihnen vorgeworfen werde, dass bei ihnen Übergriffe vorkommen. „Sie sehen dann vielleicht nicht den Schutz und die Prävention, sondern mehr die Unterstellung.“ Es falle schwer, die Perspektive zu wechseln, weg von Schuld und Verdacht.

Der Weg ist weit für den TV Sottrum. Zumindest beim Vorstand ist man gegenüber sexualisierter Gewalt sensibler geworden. Der erste Workshop habe eine gewisse Betroffenheit ausgelöst, so Jörn Leiding. Die sei vielleicht auch nötig, um den Fokus in den kommenden zwei Jahren – mit dieser Zeit rechnet der TV-Vorsitzende, bis es ein Ergebnis gibt – nicht zu verlieren. „Man könnte zwischendurch auch abbrechen. Aber das wäre ein fatales Zeichen“, sagt er.

Beratung bei Wildwasser

Für Betroffene sexualisierter Gewalt, Angehörige und Fachkräfte gibt es vertrauliche Beratung bei Wildwasser in Rotenburg. Die Beratungsstelle ist telefonisch unter 04261 / 2525 erreichbar. Mehr Informationen online unter www.wildwasser-rotenburg.de.