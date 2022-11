Schulsozialarbeit in Sottrum: Aufstockung nicht in Sicht

Von: Matthias Daus

An allen Schulen in der Samtgemeinde arbeiten Schulsozialarbeiter. Die Elternschaft möchte, dass ihre Stunden an den Grundschulen aufgestockt werden. © ho

An den Sottrumer Schulen wird es keine Aufstockung der Schulsozialarbeit geben. Das hat der Samtgemeinde-Schulausschuss besprochen - wie auch weitere Themen. Der Überblick.

Sottrum – Wie sich der Mehrbedarf an Sozialarbeit mit dem Haushalt vereinbaren lässt und wie man die Schulen in der Samtgemeinde für die interaktive Zukunft aufstellen kann, das waren große Themen auf der Sitzung des Schulausschusses der Samtgemeinde Sottrum. Außerdem hat das Gremium empfohlen, dass die Samtgemeinde das Projekt „Young Americans“ in der Oberschule Sottrum wieder finanziell unterstützt.

Schulsozialarbeit: Stunden bleiben gleich

Einen offenen Dialog mit vielen Anregungen jenseits der Tagesordnung: Das war es, was sich Karsten Hollmann, der Vorsitzende des Schulausschusses, gewünscht hat. Und er wurde nicht enttäuscht, denn Anregungen und Diskussionen gab es zu Genüge. Erstes großes Thema war in diesem Zusammenhang die Sozialarbeit an den Schulen – insbesondere an den Grundschulen. Fakt ist, dass es einen vermehrten Bedarf gibt. So überraschte auch der Antrag aus der Elternvertretung nicht, die Stundenzahl dieser Sozialarbeit an den Grundschulen zu verdoppeln – jedoch konnte die Elternschaft mit ihrem Ansinnen keinen Erfolg verbuchen.

Die Vertreterinnen der Grundschulen werteten den Antrag zwar als Schritt in die richtige Richtung, denn momentan sei es nicht möglich, Präventivarbeit auf diesem Sektor zu leisten. Allerdings sah man es auch mit einem gewissen Realismus. „Wir müssen erst einmal jemanden finden, der diese Arbeit übernehmen möchte“, so Isabel Salmen, die Leiterin der Grundschule Bötersen. Eine Erhöhung um drei Stunden in der Woche sei wünschenswert. Aktuell könne man lediglich auf anfallende Probleme reagieren.

Seitens der Ausschussmitglieder gab es ebenfalls kritische Stimmen zur Stundenverdopplung. Während Lühr Klee (Grüne) Vorbehalte hatte, das Geld mit der Gießkanne auszugeben, mahnte Friederike Paar (CDU): „Wenn wir hier das Geld ausgeben, dann müssen wir es woanders streichen. Man sollte abwägen, was sinnvoll ist.“ Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg war es wichtig, die Möglichkeit Fördergelder zu generieren, voranzutreiben. Man sei aber auch mit den Schulen in einem engen Austausch, um nach gezielten Lösungen zu suchen.

Umrüstung der Grundschulen unklar

Die Samtgemeinde möchte die herkömmlichen Tafeln in den Grundschulen in den kommenden Jahren ausmustern und durch interaktive Whiteboards ersetzen. Allerdings hat sich während der Haushaltsberatungen auch die Frage aufgedrängt, wie man dabei am besten verfährt. Sollte man die Schulen schrittweise umrüsten? Oder für alle Klassen auf einmal diesen Schritt gehen? Fragen, die auch der Schulausschuss nicht abschließend beantworten konnte. Man sucht daher weiter nach einem tragfähigen Konsens.

Rein technisch macht es mehr Sinn, diesen Schritt im Gesamten zu gehen. Das hat die Erfahrung des Gymnasiums gelehrt, wo man die Aufrüstung in Etappen durchgeführt hat. „Die neuesten Modelle sind mit den ersten Boards, die wir angeschafft hatten, nicht kompatibel – auch wenn sie vom selben Hersteller kommen“, erläuterte Schulleiter Ferdinand Pals. Seitens der Grundschulen lautete der Tenor im Ausschuss, dass man die angeschobene Digitalisierung in Coronazeiten nun sinnvoll fortführen sollte. Aber wie bei vielen Dingen spielt das Geld eine große Rolle, denn die Kosten würden sich verdreifachen – und das muss man erst einmal im Haushalt unterbringen können.

Gymnasium bekommt Mensakonzept

Das Sottrumer Gymnasium soll ein Konzept für seine Mensa bekommen. Hier ist man aber erst am Anfang, entscheidend ist auch hier, in welchem Umfang man an finanzielle Unterstützung gelangen kann. „Wir suchen aktuell nach Fördermöglichkeiten. Wenn wir da eine Gewissheit haben, werden wir ein Konzept erstellen und umsetzen“, so Holger Bahrenburg.

Lüftungssysteme vor dem Einbau

Die Ausrüstung der Schulen mit Lüftungssystemen möchte die Samtgemeinde in nächster Zeit in Angriff nehmen. „Das Material ist da, nun fehlen noch die Handwerker für den Einbau“, erläuterte Bürgermeister Bahrenburg dem Ausschuss. Die erforderlichen Umbaumaßnahmen möchte man dann an Freitagnachmittagen und samstags umsetzen, um den Schulbetrieb nicht zu stören.

Vandalismus an den Schulen

Die Samtgemeinde betrachtet den Vandalismus an den Schulen in Sottrum als „aufkeimend“. Allerdings gibt es dagegen nach Darstellung der Verwaltung im Schulausschuss keine Lösung. In der Oberschule seien zwar Kameras angebracht, aber diese dürfen nur an bestimmten Punkten montiert werden, ohne dass sie den öffentlichen Raum aufnehmen können. Das würde sonst zu datenschutzrechtlichen Problemen führen.

1 000 Euro für Musical-Projekt

Das Projekt „Young Americans“, das es bereits seit zehn Jahren an der Oberschule gibt, wird wieder mit 1 000 Euro seitens der Samtgemeinde unterstützt. Dem hat der Schulausschuss zugestimmt. Dabei handelt es sich um ein Musicalprojekt, das von einer amerikanischen Gruppe geleitet wird. Sie stellen mit den Schülern binnen kürzester Zeit ein Musical auf die Beine, es gilt als das Highlight im Schuljahr. Für Lühr Klee ein Paradebeispiel für lebendigen Unterricht, das man unbedingt unterstützen solle.