Sottrums Schulen und die Sozialarbeit: „Kinder sind die Zukunft“

Ein Kommentar von Jessica Tisemann. Kinder sind wichtig. Kinder sind die Zukunft. Diese Sätze hört man aus dem Mund der Politiker immer wieder. Recht haben sie!

+ Redakteurin Jessica Tisemann sieht die Samtgemeinde in der Pflicht. Da wundert es allerdings doch, warum über die Kosten, die für die Schulen anfallen, jedes Jahr wieder die gleichen Diskussionen lang und breit geführt werden müssen. Ja, die finanzielle Situation der Samtgemeinde Sottrum ist mehr als brenzlig, alle Investitionen laufen auf Pump, aber war man sich nicht gerade noch einig, dass Kinder unsere Zukunft sind?

Warum muss ein Schulleiter dann betteln und bitten um 50 Prozent Unterstützung bei der Schulsozialarbeit, um am Ende doch nur 25 Prozent Zuschuss zu bekommen? An einer Schule, an der der Bedarf definitiv da ist. Ja, eigentlich ist das Land Niedersachsen dafür zuständig, und ja, die Oberschule bekommt bereits 75 Prozent vom Land Niedersachsen gestellt, die Samtgemeinde Sottrum unterstützt die Schulen in diesem Punkt freiwillig.

Doch kann es nicht die Lösung sein, dass die Schüler sich nicht auf den Unterricht konzentrieren können, weil es Kinder gibt, die den Schulalltag so massiv stören, dass ein normales Lernen nicht möglich ist. Und warum die Reduzierung der Kosten? Nur, um das Land endlich in die Pflicht zu nehmen? Das kann nicht die Lösung sein, denn das geht zu Lasten der Kinder!

Lesen Sie den Bericht über die Debatte:

Schulen erklären: Immer mehr auffällige Kinder

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa