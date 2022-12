Schulen und Rathaus prägen den Sottrumer Haushalt

+ © Röhrs Die Samtgemeinde hat viel Geld in das Gymnasium investiert – unter anderem für neue Räume. Jetzt sind die anderen Schulen dran. © Röhrs

Es gibt ein Defizit, dennoch hat es die Samtgemeinde Sottrum geschafft, einen Haushaltsplan für das kommende Jahr aufzustellen. Die Schwerpunkte liegen in der Entwicklung der Schulen, dem Ausbau des Rathauses, die Flüchtlinge und die Themen Klima und Umwelt.

Sottrum – „Schlimmer kann es nicht werden“ – das hat Hans-Jürgen Krahn (CDU) nach fast zwei Jahren Corona nach dem Haushaltsbeschluss vor einem Jahr gedacht. Doch der Sprecher der CDU/WFB/FDP-Gruppe im Sottrumer Samtgemeinderat sollte schnell eines Besseren belehrt werden. Der Krieg in der Ukraine, die Inflation, die Energiepreise – alles Dinge, die auch kommunal heftig ins Kontor schlagen.

In der Haushaltssatzung für 2023 schließen die Erträge mit rund 15,96 Millionen und die Aufwendungen mit rund 16,1 Millionen Euro ab. Das Defizit beträgt gemäß der Planung minus 124 700 Euro. Es sind Investitionen in Höhe von insgesamt 8,92 Millionen Euro geplant. Der Kontostand der Samtgemeinde betrug am 1. Dezember rund minus 627 000 Euro.

Dennoch hat es die Samtgemeinde geschafft, noch vor Weihnachten den Haushaltsplan für das kommende Jahr aufzustellen. Der Rat hat ihn am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Der Haushaltsbeschluss hat immer etwas Feierliches: Wochen intensiver Gespräche, Streits und Debatten liegen hinter den Ratsleuten. Vor dem Beschluss nutzt man dann immer die Zeit nicht für Diskussionen, stattdessen nehmen sie sich der Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg und Vertreter der Ratsgruppen, um in Reden einen Blick in die nahe Zukunft zu werfen.

Viel Geld für die Schulen

Schon im laufenden Jahr hat der Schulentwicklungsplan die Gremien beschäftigt. 2023 soll die Angelegenheit konkreter, ein Planungsbüro beauftragt werden. 140 000 Euro sind dafür vorgesehen. Die Samtgemeinde habe zuletzt viel in das Gymnasium investiert – 5,7 Millionen Euro, die der Landkreis bezahlt, so Bürgermeister Bahrenburg. „Dieser Standard muss aber auch für alle anderen Schulen gelten.“ Er erwartet eine emotionale Debatte – wie auch Hans-Jürgen Krahn: „Die Schulentwicklung ist eine Herausforderung, nicht nur im Finanziellen, sondern auch in der Schullandschaft.“ Entwicklungen brauche Veränderungen. Das bedeute, auch Unangenehmes auszusprechen, beließ Krahn es aber bei Andeutungen.

Im Bereich der Schulen ergibt sich für 2023 ein Nettoinvestitionsvolumen von 1,38 Millionen Euro. Die Grünen-Ratsfrau Marlis Musfeldt sprach für die Gruppe SPD/Grüne/Linke: „In den Schulen und der Schulentwicklung sind die Weichen gestellt.“ Sie mahnte an, eine im neuen Haushaltsjahr ausgebliebene Erhöhung des Schulsozialarbeitsetats nicht aus den Augen zu verlieren.

Mehr Aufgaben, mehr Kosten

Weiter beschäftigen wird die Samtgemeinde die Neuaufstellung der Verwaltung mit Rathausausbau, Schnittstellenoptimierung und Zusammenarbeit mit den Mitgliedsgemeinden. Bahrenburg zeigte sich zunächst dankbar. Die Verwaltung hat in jüngerer Zeit einige neue Stellen ausschreiben und besetzen dürfen.

Dementsprechend erhöhen sich die Personalkosten und damit auch die oft diskutierte Samtgemeinde-Umlage (rauf auf 39,6 Prozent) zur Finanzierung. Die gesteckten Ziele seien nur mit ausreichend Mitarbeitern zu schaffen, so Bahrenburg. Er sei sich aber sicher, dass mit der Schnittstellenoptimierung auch die Gemeinden davon profitieren.

Auch Musfeldt hat einen „enormen personellen Aufwand“ festgestellt, den die von der Samtgemeinde gesteckten Ziele erfordern. Krahn legt ebenfalls seine Hoffnungen auf den Schnittstellenprozess, in dem das Rathaus mehr Aufgaben der Mitgliedsgemeinden übernimmt. Diese „brauchen Luft zum Atmen, auch um in Zukunft weiter Ehrenamtler in der Politik zu finden“. Für den Um- und Ausbau des Rathauses sind in den kommenden Jahren insgesamt 3,8 Millionen Euro eingeplant.

Flüchtlinge und Energiekrise

Auch die Unterbringung von Flüchtlingen wird den Haushalt belasten, so Bahrenburg. Laut Musfeldt ist anzunehmen, dass größere Unterkünfte für Flüchtlinge gebraucht werden. Krahn spricht ebenfalls von einer „erheblichen Flüchtlingswelle“ in der Samtgemeinde. Aber jeder hätte ein Dach über den Kopf, Turnhallen hätte man noch nicht umfunktionieren müssen.

Vielleicht auch durch den Ukraine-Krieg und die Energiekrise mehr in den Fokus gerückt sind die Aspekte Klima und Umwelt. Bereits in diesem Jahr hat die Samtgemeinde die Stelle des Klimaschutzmanagers auf eine ganze Stelle aufgestockt. „Das ist sehr zu begrüßen“, bewertet dies Marlis Musfeldt. „Sie soll die Samtgemeinde in eine klimaneutrale Zukunft begleiten.“ Der Haushalt sei durch hohe Energie- und Strompreise extrem belastet. Auch Krahn sieht es als positiv an, dass die Stelle erweitert wurde, das Projekt „darf aber nicht ideologisch betrieben werden“. Die Grenze sei wie Physik, da gebe es auch unangenehme Kröten zu schlucken.