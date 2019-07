Schüler überwinden Lampenfieber

Sottrum – Die Schüler sind musikalisch – dieses Eindrucks haben sich die Besucher des Sommerkonzerts des Gymnasiums nicht erwehren können. Den Beweis traten 50 junge Akteure, darunter nicht nur die Teilnehmer der Bläserklassen, sondern auch eine siebte Klasse, die Schulband und einige Einzelinterpreten, am Donnerstagabend an. „Mutig“, befand Musiklehrerin Christine Kluck, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Sebastian Klimm nicht nur die Bläserklassen, sondern auch die Organisation des Abends unter ihren Fittichen hatte. „Heute stehen einige trotz Lampenfieber auf der Bühne!“

Dem Konzert vorausgegangen war eine Projektwoche unter dem Motto „Gesundheit“ – eine Handvoll Schüler hatte die Arbeitsgemeinschaft „Entspannt ins Konzert“ gewählt, um sich in Ruhe zumeist auf die Soloauftritte vorzubereiten. Und sie bewiesen nicht nur ein gehöriges Maß an Mut, um solo oder im Duett anzutreten, sondern auch ein hohes Maß an Musikalität – Anni Kruse bei den volkstümlichen „Gauchos“ am Akkordeon, Fenja Ahlenstorf an Mikro und Gitarre oder mit Antonia Cordes mit schönen zweistimmigen Momenten.

Doch zunächst hatten die Bläserklassen das Sagen. Mit Querflöte, Posaune, Tuba, Trompete oder Klarinette zeigten sie ihr Können nach nur einem oder zwei Jahren Unterricht. „Toll, wie viel sie in teilweise nur einem Jahr gelernt haben“, ging der Dank von Schulleiter Ferdinand Pals an die Anleiter, darunter auch Ben Faber. Dem Musiklehrer und Begründer des „Wilden Blech“ dankte Pals für die nun mehr als einjährige Kooperation und die Heranführung von „jungem Wilden Blech“ an die Rock- und Metalmusik im Ensemble mit Band.

Im zweiten Teil des Abends zeigten die jungen Bläser eindrucksvoll gemeinsam mit den „alten Recken“ der bläserischen Heavy Metal-Verfechter, wie gut sie schon bei Klassikern wie „I was made for loving you“ von Kiss oder dem Ohrwurm „Smoke on the Water“ die Aula rocken konnten. Gefeiert wurde die etwas andere Formation mit Band auch für Van Halens „Jump“ oder „Born to be Wild“ mit einem Motorrad-Kaltstart von der Posaune.

Einmal im „Flow“, setzte die vierköpfige Schulband mit „ It’s my Life“ und „Black Velvet“ noch einen drauf, wobei nicht nur der an den Drums eingesprungene Bjarne Jacobsson – zuvor beim „Wilden Blech“ noch an den elektrischen Saiten –, sondern auch Louis de Brujin und Matti Weber mit ihrem zweistimmigen Gesang überzeugten. Ein Sonderapplaus galt nach der Zugabe mit viel Leidenschaft auch Lehrer Wolfgang Wiggers, der die Band-AG auch nach seiner Pensionierung ehrenamtlich weiter führt.

Schulleiter Pals dankte allen musikalischen „Strippenziehern“: „Toll, dass ihr es schafft, die Schüler so weit zu bringen, wie wir es heute erlebt haben.“ Das bestätigt Kluck: „Ein Glücksfall, Anleiter zu haben, deren Mucke die Schüler anspricht!“ hey