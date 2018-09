Kulturinitiative widmet sich in Hellwege ein Wochenende lang dem Tanzen

Die Band Labiba aus Hannover spielte am Samstagabend.

Hellwege - Von Matthias Daus. Im vergangenen Jahr wurde getrommelt, im nächsten wird gesungen und in diesem Jahr lautete das Motto des Veranstaltungswochenendes der Kulturinitiative Sottrum „Tanz – Sottrum – Tanz“. An drei Tagen gab es im Hellweger Heimat- und Kulturhaus (HUK) dem Motto gemäß ein mehr als umfangreiches Programm.

Wenn 25 Musiker ein Konzert in einem kleinen Saal geben, dann kommt die Befürchtung auf, dieser Saal könnte aus den Angeln gehoben werden. Die Salsa-Formation Labiba aus Hannover besteht aus 25 Musikern und ihr Auftritt am Samstagabend im Rahmen des Kulturwochenendes „Tanz – Sottrum – Tanz“ im HUK war nicht weniger als ein Ereignis.

Perfekt ausgesteuert und auf die Location abgestimmt, konnten die Musiker der einzigen semiprofessionellen Salsaband Norddeutschlands unter der Leitung Kurt Kloses ihr Können präsentieren. Wenn man überhaupt ein Haar in der Suppe an diesem Abend finden wollte, dann war es die eher verhaltene Zuschauerzahl. Eine Tatsache, die für Labiba offensichtlich keine Rolle spielte. Präzise wie ein Uhrwerk und mit Leidenschaft spielend, hatten sie schon nach wenigen Takten das Publikum im Griff.

Anspruchsvolle Darbietung voller Leichtigkeit

Die Leichtigkeit, die sie dabei an den Tag legten, ließ beinahe vergessen, wie anspruchsvoll ihre Darbietung war. Kurz gesagt, war es ein mitreißendes Konzert, in dessen Verlauf jeder im Saal nicht anders konnte, als einfach beseelt zu tanzen. Und das war es schließlich, worum es der Sottrumer Kulturinitiative an diesem Wochenende ging.

„Es ist in diesem Jahr der Mittelteil einer Trilogie, die im vergangenen Jahr mit ,Drum – Sottrum – Drum‘ begonnen hat und in 2019 mit ,Sing – Sottrum – Sing‘ vervollständigt werden wird, bevor es dann im übernächsten Jahr wieder von vorne beginnt“, erläuterte Edwin Bohlmann von der Kulturinitiative. Die Organisatoren hatten eine große Zahl an Darbietungen und Aktionen auf die Beine gestellt.

Am Freitag ging es dabei in erster Linie um Tanzvorführungen. Angefangen mit der Kindergartengruppe, über die Cheerleader aus Sottrum bis hin zu den beeindruckenden Darbietungen mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen unter der Leitung von Ines Güttel vom gleichnamigen Ballettstudio, gab es eine Menge zu sehen und die Zuschauerzahlen entsprachen dabei den Erwartungen der Organisatoren.

Was sich am Samstag leider nicht so fortsetzen sollte. „Es tat mir schon ein bisschen leid für die Beekscheepers, die hier wirklich sehr professionell, aber vor nur wenigen Menschen aufgetreten sind“, resümierte Bohlmann. Das Programm am frühen Samstagabend gestaltete Joachim Reich mit einem Vortrag über die Bedeutung des Tanzes für den Menschen.

Unterhaltsam und lehrreich

Was zunächst eher trocken klingt, erwies sich als ebenso unterhaltsam, wie auch lehrreich. Angereichert wurde das Ganze durch eine Ausdruckstanzperformance von Zoë Bohlmann und Florian Grenz, die in einem Kontaktimprovistaionstanz zeigten, wie man seine Emotionen tänzerisch wiedergeben kann. Ein Paartanz der anderen Art, bei dem sich die beiden Tänzer fortlaufend umkreisten, zueinander fanden und sich trennten, nur um erneut zueinanderzufinden.

Stilecht begleitet von einem melancholisch erklingenden Akkordeon führte danach Joachim Reich zusammen mit seiner Frau und Tanzpartnerin Christiane Tango und Tangowalzer vor, bevor sie ihre Zuschauer mit einfachen Mitteln einen ebenso kurzen wie auch wirkungsvollen Grundkurs in lateinamerikanischen Tänzen gaben. Eine Einstimmung für das Konzert von Labiba. Was bei einem Wochenende rund um das Thema Tanz natürlich nicht fehlen darf, ist ein stilechter Tanztee. Den gab es am Sonntagnachmittag und rund ein Dutzend Paare schwoften über das Parkett des HUK.

Für große Augen sorgten anschließend die Turniertänzer Hanne und Klaus Werner mit ihrem beeindruckenden Ballroom Dance. Für Bohlmann war es ein gelungenes Wochenende und er beschäftigt sich gedanklich schon mit der Fortführung im nächsten Jahr: „Es wäre wirklich schön, wenn wir diese Veranstaltung in die Mitte der Samtgemeinde bringen könnten. Die Aula im Sottrumer Gymnasium würde perfekt passen. Mal sehen, ob es dort machbar ist.“