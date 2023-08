Schluss mit schlechter Luft: Samtgemeinde meldet bei Montage dezentraler Lüftungsanlagen Vollzug

Von: Lars Warnecke

In einem Klassenzimmer in der Grundschule am Eichkamp begutachten Heiko Biesemeier (l.) und Marco Körner vom Bauamt das dezentrale Lüftungsgerät. © Warnecke

Dezentrale Lüftungsanlagen - die gibt es jetzt auch an allen Schulen und einigen Kitas in der Samtgemeinde Sottrum. Nach gut acht Monaten ist das Projekt abgeschlossen.

Sottrum – Ferienzeit ist Urlaubszeit. Das gilt allerdings nicht für alle. Denn das Liegenschaftsmanagement der Samtgemeinde Sottrum hatte während der Sommerferien einmal mehr eine Reihe von Projekten zu begleiten und zu bearbeiten. Häufig wird nämlich gerade die etwas ruhigere Ferienzeit genutzt, um Bauprojekte oder Instandsetzungen möglichst schnell voranzubringen – etwa an den Schulen und Kindergärten. Der Vorteil dort: In den Ferien beziehungsweise zu den Schließzeiten wird der Betrieb nicht durch Lärm von Maschinen, schmutzintensive Arbeiten oder zeitweise Stromabschaltungen gestört. Die Handwerker haben also freie Bahn.

Ein Projekt in der Samtgemeinde, welches schon Mitte Dezember losgegangen war und mit Beginn des neuen Schuljahres ganz planmäßig zum Abschluss gebracht werden konnte: der Einbau dezentraler Lüftungsanlagen. „Das hat wirklich alles super geklappt“, freuen sich Marco Körner und Heiko Biesemeier vom Bauamt. In knapp acht Monaten, berichten sie, seien an den Schulen wie auch in den der Gemeinde Sottrum zugeordneten Kitas rund 120 solcher Deckengeräte montiert worden – mit einem Auftragsvolumen von drei Millionen Euro. Eigentlich, sagt Körner, habe man damit schon im Vorjahr in den Sommerferien starten wollen, erst in den Grundschulen, anschließend am Gymnasium und der Schule an der Wieste – wegen Lieferschwierigkeiten habe sich das Ganze dann aber doch noch nach hinten verzögert. Was der Verwaltungsmann lobend hervorhebt: Um den laufenden Betrieb an den Grundschulen nicht zu stören, hätten die Bauarbeiter teilweise erst von 14 Uhr ihren Dienst aufgenommen und bis in den Abend hinein gewerkelt. „Die haben sich wirklich flexibel gezeigt – das war toll!“

Welchen Zweck die vollautomatischen Geräte, deren Kosten dank eines Corona-Förderprogramms zu 80 Prozent vom Bund bezuschusst werden, erfüllen: „Dank ihnen braucht man im Winter zum Stoßlüften nicht mehr die Fenster aufmachen“, erläutert Heiko Biesemeier. Dadurch ließen sich natürlich auch Heizkosten einsparen. In der Praxis funktionieren die Anlagen so: Über eine Wärmetauschvorrichtung wird die Außenluft angezogen, die dann vorgewärmt in die Räume gelangt. Und im Sommer? „Da hat man dann den Vorteil, dass über Nacht die kühle Außenluft angezogen werden kann und in den Raum hineingeblasen wird“, erläutert Körner. So herrsche morgens ein angenehmes Klima – immerhin mit einer Temperaturdifferenz von fünf Grad.

Was indes ganzjährig zum Einsatz kommt und so für ein befreites Durchatmen sorgt: Über einen Sensor wird der Kohlendioxidgehalt der Raumluft erfasst und ab einem bestimmten Konzentrationsanteil die verbrauchte Luft angesaugt, gefiltert und mit Frischluft von außen wieder in den Raum zurückgeführt. Das erledigen die Anlagen mit einer Luftleistung von bis zu 1 000 Kubikmeter pro Stunde. Viren und andere Krankheitserreger haben so keine Chance.

Die neuen Erstklässler können kommen: Der Fußboden ist schon im letzten Jahr verlegt worden, die Wand bekam jetzt in den Sommerferien einen neuen Anstrich. © Warnecke, Lars

Eine Maßnahme, die quasi schon ein Selbstläufer ist: Die Sommerferien werden regelmäßig dazu genutzt, die Räume für die neuen Erstklässler hübsch zu machen – so auch in diesem Jahr. „An allen Grundschulen, wo die vierte Klasse rausgegangen ist und der neue erste Jahrgang reinkommt, werden je nach Sanierungsstand die Wände neu gestrichen oder eventuell auch Böden erneuert“, erläutert Marco Körner das Prozedere. Ein besonderes Augenmerk lege man auf die Decken: „Da haben wir den Standard, dass alle Unterrichtsräume mit Schallschutzdecken ausgestattet sein sollen – inklusive einer energieeffizienten LED-Beleuchtung, die über Bewegungsmelder gesteuert wird.“ Und sein Kollege ergänzt: „Wenn wir das vier Jahre lang durchgezogen haben, sind wir auf dem Stand, dass alle Räume quasi saniert sind.“ Und an den weiterführenden Schulen? „Dort erfolgen Reparatur- und Umbaumaßnahmen in der Regel immer auf Zuruf.“

So ist die Samtgemeinde etwa dem Wunsch des Fördervereins am Sottrumer Gymnasium entgegengekommen, die Außenanlagen umzugestalten. „Es gab die Idee, dort ein großes Klettergerüst aufzubauen und neue Wege anzulegen“, berichtet Körner. Abgeschlossen sei das Projekt, das eigentlich in den Ferien erledigt sein sollte, noch nicht – „da hat uns der Regen ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht.“ Ferner, sagt er, würden die Geräte nun erst in den Herbstferien geliefert und montiert.

Letztes Jahr war die Digitalisierung an den Schulen ein großes Paket, in diesem waren es die Lüftungsanlagen. Und 2024? „Wir warten jetzt auf den Schulentwicklungsplan – erst mit dem werden wir wieder Maßnahmen ergreifen können“, so der Bauamtsmitarbeiter. „Wir kennen zwar die Schwachstellen an unseren Schulen, was gemacht werden müsste, führen sie auch in einer Liste – aber es hängt davon ab, wie es weitergehen soll: Was wird an den Schulen noch gebaut? Was muss ergänzt werden? Und wie sieht es mit Ganztagsbetrieben aus? Da warten wir noch darauf, was der Plan dann hergibt.“