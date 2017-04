Bedarf an Hundetoiletten ist da

In Reeßum gibt es zwei solcher Hundetoiletten. Auch in anderen Orten der Gemeinde ist Bedarf da.

Reeßum - Es war eine öffentliche Ratssitzung im Rekordtempo, an deren Ende Reeßums Bürgermeister Marco Körner seinen Ratsmitgliedern aber schon androhte: „Der nichtöffentliche Teil wird uns heute Abend wesentlich mehr beanspruchen.“ Bereits nach 30 Minuten war die übersichtliche Tagesordnung am Montagabend abgearbeitet.

Ein Thema war die Erweiterung von Hundetoiletten in der Gemeinde. In Reeßum gibt es zwei davon, und diese haben sich als sehr nützlich erwiesen. „Besonders im Bereich rund um den Friedhof haben wir in diesem Zusammenhang eine große Verbesserung der Umstände feststellen können“, so Körner.

Vor diesem Hintergrund wurde nun gefragt, ob es auch in den anderen Gemeindedörfern einen Bedarf an diesen Einrichtungen gibt, worauf Marco Bruns für Schleeßel und Dieter Precht für Taaken Interesse bekundeten. „Allerdings muss geregelt werden, wer die Dinger sauber hält“, so Precht. Grundsätzlich herrschte also Zustimmung, aber es gilt, noch einige Detailfragen bei der Umsetzung zu klären.

dau