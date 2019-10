Ein Schlamassel der Extraklasse

Sottrum - Von Antje Holsten-körner. Einmal mehr zeigten die Laienschauspieler des TV Sottrum, wie ein Angriff auf die Lachmuskeln perfekt ausgeführt wird. Für ihre Aufführung der Komödie „In bester Gesellschaft“ blieb bei der ausverkauften Premiere am Samstagnachmittag kein Auge trocken und die exzellenten Darstellungen wurden mit reichlich Szenenapplaus honoriert. Sogar bei zwei kurzen Text-Blackouts begeisterten die Laienspieler. „Die beiden Texthänger waren ein weiteres Highlight. Man könnte meinen, dass es absichtlich eingebaut wurde“, sagte der Otterstedter Jochen Bunk anerkennend.

Die Sottrumer Zuschauer waren Zaungäste der Wahlkampfparty des New Yorker Serienschauspielers Clint Walker, der für den Senat kandidiert. Doch der hatte die Einladungen versehentlich mit den Karten seines Sohnes vertauscht, der zu einer Pyjama-Party einladen wollte. Bei der Mischung aus „Sex, Lügen und Hollywoodarroganz“ stellten Nadja Scheffelmeier und Maren Bischoff perfekt die zynischen Carol Walker und Myrna Greenspan da, während Jens Högermeyer und Heiko Fresen in ihren ultracoolen Schlafanzügen als Korruptionsduo Ray Greenspan und Dennis Sorrento brillierten. Auch Eva Dörk, Andree Siemund-Scheffelmeier, Bärbel Rosebrock, Harald Entelmann, Erik Ahlenstorf und Astrid Röben begeisterten in ihren Rollen. Aus dem Hintergrund sorgten die Techniker dafür, dass immer im richtigen Moment Lichteffekte und Geräusche eingespielt wurden.

Noch dreimal (Freitag, 1. November, Samstag, 2. November, Sonntag, 3. November) wird sich jeweils um 19.30 Uhr im Gasthaus Röhrs für das Stück der Vorhang heben. Allerdings sind nur noch für die Vorstellungen am Freitag und Sonntag einige Karten zu haben. ho