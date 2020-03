Jugendfeuerwehrwart bildet seit 25 Jahren die Brandschützer von morgen aus

Schiller motiviert den Nachwuchs

+ © Holsten-Körner Seit 25 Jahren ist Jens Schiller Gemeindejugendfeuerwehrwart der Samtgemeinde Sottrum. © Holsten-Körner

Sottrum – Ohne die Freiwilligen Feuerwehren wären die Aufgaben „Retten – Löschen – Bergen – Schützen“ nicht zu bewältigen. Damit dies auch in Zukunft gewährleistet ist, wird seit Jahrzehnten der Grundstein in den Jugendwehren gelegt. Was bei den ausgebildeten Feuerwehrleuten in der Samtgemeinde Sottrum Gemeindebrandmeister Björn Becker ist, ist für die Nachwuchsbrandschützer Gemeindejugendfeuerwehrwart Jens Schiller. Zu seinen Aufgaben zählen die Koordination der überörtlichen Veranstaltungen, darunter die Samtgemeindewettkämpfe und die Nacht-Orientierungsmärsche, ebenso wie der Schriftverkehr mit der Verwaltung im Rathaus, die Vertretung auf Kreisebene und vieles mehr. Und das macht er inzwischen seit einem Vierteljahrhundert.