Zusätzliche Haltestelle in Ahausen steht zunächst an falscher Stelle

Schild sorgt für Verwirrung

+ © Diercks Warum es ein zweites Bushaltestellen-Schild in Ahausen gibt, scheint unklar zu sein. Fahrgäste sollen die bisherige Haltestelle „Ahausen-Westring“ nutzen. © Diercks

Im Frühjahr wurde eines der Ortsschilder in Ahausen getauscht, jetzt verfügt der Ort über eine „Wanderbushaltestelle“. Überraschend tauchte sie an der Hellweger Straße auf. Und verschwand wieder. Dann wurde sie im Westring entdeckt, dort steht sie bislang auch noch. Kurios ist, dass sich von den Zuständigen so keiner recht erklären kann, was es damit auf sich hat – denn dort ist schon eine Haltestelle für den Bürgerbus vorhanden.