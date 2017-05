Scheune brennt komplett nieder

Einsatz in Sottrum

Sottrum - Ein Feuer hat am späten Dienstagnachmittag in Sottrum eine Scheune vollständig vernichtet. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute stand das freistehende Gebäude, in dem bis unter das Dach Stroh sowie landwirtschaftliche Geräte lagerten, bereits in Vollbrand.