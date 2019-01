Er schaut genau hin

Schleeßel – Heiko Kahrs überprüft, ob Schrauben locker sind, Scherben herumliegen oder Geräte instabil sind. Er schaut bei seinen Kontrollgängen auf den Spielplätzen genau hin. Der Schleeßeler ist Spielplatzprüfer und für die sechs Anlagen in der Gemeinde Reeßum zuständig. Eine Aufgabe, die er seit dem vergangenen Herbst ehrenamtlich übernimmt.

Angefangen hat es aber eigentlich schon vor etwa vier Jahren, berichtet der 66-Jährige. Damals war der Spielplatz in Schleeßel gerade neu gemacht worden. Kahrs hat daraufhin die Überprüfung der Anlage am Wiesenweg übernommen. „Auch bei neuen Geräten fällt schnell mehr an, als man meint“, erklärt er. Je nach Jahreszeit und Wetter verziehe sich schneller mal eine Schraube, und Müll bleibe dann und wann ebenfalls liegen. Deshalb habe er damals diese Aufgabe übernommen und einige Zeit später auch begonnen, die Geräte des Spielkreises Taaken zu kontrollieren und zu reparieren.

Im vergangenen Jahr hat er schließlich an einem Lehrgang des Gemeindeunfallverbandes (GUVH) teilgenommen und sich damit offiziell zum Spielplatzprüfer qualifiziert. Daraufhin hat Kahrs auch die weiteren Spielplätze der Gemeinde Reeßum übernommen.

Auf dem Lehrgang des GUVH hat er sich als sachkundiger Spielplatzprüfer qualifiziert. Dabei bekam er die wichtigsten Aspekte der Tätigkeit vermittelt. Der Schleeßeler versuche, einmal pro Monat jeweils alle sechs Spielplätze zu besuchen. Probleme sind nicht nur Müll oder lockere Schrauben. „Man muss schon alle Geräte auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüfen“, meint er. Nur eine Runde über das Gelände gehen und sich umschauen reiche daher nicht. Vielmehr plant er eine halbe bis dreiviertel Stunde ein. Diese Zeit braucht er, damit er die einzelnen Teile sorgfältig kontrollieren kann.

Wichtig ist, dass Kahrs alle Auffälligkeiten bei einer Überprüfung dokumentiert. Kleinere Reparaturen übernimmt er selbst, sammelt Glasflaschen auf oder entfernt spitze Nägel. Diese Dinge fallen häufiger an, weiß er aus Erfahrung. Kinder können sich schnell an Nägeln, kaputtem, scharfkantigen Spielzeug oder Glasscherben verletzen, weshalb Kahrs auf den regelmäßigen Kontrollgängen besonders auf diese Kleinigkeiten achtet. Passieren kann es auch, dass Seile oder Ketten verschleißen oder sich die Halterungen, an denen sie befestigt sind, lösen. Solche und andere größere Schäden meldet er der Gemeinde. Mitarbeiter des Bauhofs kümmern sich dann darum, dass beschädigte Spielgeräte zunächst gesperrt und möglichst zeitnah repariert werden. Dieser Ablauf sei entscheidend, und könne schnell den größten Mangel darstellen, wenn Schäden zwar gemeldet, aber nicht repariert werden. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Reeßum funktioniere aber bislang gut. „Ich habe schon Spielplätze gesehen, die offensichtlich nicht geprüft werden“, berichtet Kahrs von seinen Eindrücken, die er auf Anlagen außerhalb der Gemeinde gesammelt hat.