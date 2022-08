Höperhöfen: Große Bühne für die Oldtimer

Von: Matthias Daus

Teilen

Blickfang am Sonntag: Der Citroën 11CV, auch als „Gangster-Mobil“ bekannt. © Klencke

Die Premiere im vergangenen Jahr ist mehr als zufriedenstellend verlaufen, weshalb es für den Veranstalter Klaus Klencke keine Frage war, dass das Oldtimertreffen am Thölkes Hus in diesem Jahr eine Neuauflage bekommen wird. Mit dabei hat der Höperhöfener auch einige Exponate aus seinem eigenen Fundus.

Höperhöfen – Wie viele Besucher das erste Oldtimertreffen am Thölkes Hus in Höperhöfen im letzten Jahr angezogen hatte, war nicht genau zu bestimmen. „Es herrschte pausenlos ein stetes Kommen und Gehen. Ich kann sagen, dass wir weit mehr Leute empfangen haben, als wir uns erhofft hatten“, erinnert sich Klaus Klencke, der Veranstalter des Treffens.

Somit war es keine Frage, dass es in diesem Jahr eine zweite Auflage des Treffens geben wird. Klencke sieht sich dabei aber nicht als Konkurrenz für eine ähnliche Veranstaltung in Waffensen, die dort mit Ausnahme des letzten Jahres eine gewisse Tradition hat. Er sieht es eher als Chance an, dass die beiden Dörfer zusammen zu einer Art Zentrum für Oldtimer Liebhaber werden könnten. Das Interesse an derlei Veranstaltungen sei riesig, so der Höperhöfener. „Wir haben extra unseren Termin vorverlegt, damit wir auf gar keinen Fall mit Waffensen kollidieren“, erläutert Klencke.

Der Trabant von Klaus Klencke genießt einen gewissen Promistatus. © Röhrs

Dieser Termin ist Sonntag, der 28. August, an dem man in der Zeit von 10 bis 18 Uhr seinen Oldtimer präsentieren kann. „Mitmachen kann jeder, der einen Oldtimer hat. Egal ob Auto, Fahrrad, Motorrad, Trecker oder in diesem Jahr auch Campingwagen oder Wohnmobil, alle sind willkommen und können auch ohne Anmeldung bei uns teilnehmen“, so Klencke, der gleichermaßen auf viel Publikum hofft und auf viele Gespräche rund um das Thema Oldtimer.

Denn er ist nicht nur Veranstalter dieses Treffens, sondern auch selbst ein leidenschaftlicher Sammler historischer Fahrzeuge. Drei von ihnen wird er an diesem Tag auch ausstellen. Einen Citroën 11CV, die sogenannte Gangster Limousine, einen Citroën DS, auch als die „Göttin“ bekannt und einen 33 Jahre alten Trabant 600 wird er präsentieren. „Wobei der Trabant schon einen gewissen Promistatus hat“, scherzt Klaus Klencke. „Der NDR hatte sich ihn mehrfach ausgeliehen und der Wagen war zweimal beim Polizeiruf 110 mit von der Partie“.

Wer nun mit welchem Fahrzeug an diesem Sonntag auf dem Gelände beim Thölkes Hus auftauchen wird, ist noch offen, weil es keine Anmeldepflicht gibt. Aber nachdem im vergangenen Jahr viele außergewöhnliche Fahrzeuge den Weg nach Höperhöfen gefunden hatten, sieht Klaus Klencke dem Ganzen mit einer großen Portion Vorfreude entgegen.

Für die musikalische Untermalung sorgt die Countryband „JMB“ aus Wittorf, die von 13 bis 16 Uhr spielen wird. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Parallel findet am Sonntag der erste Höperhöfener Flohmarkt statt, der sich auf den ganzen Dorfkern erstreckt. Auch das Thölkes Hus liegt auf dieser Strecke. Es wird also einiges los sein in Höperhöfen. Eine Win-Win-Situation für beide Veranstaltungen.