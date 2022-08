Auf einem guten Weg: Sarah Mania koordiniert die Verbindung zwischen Gemeinden und Verwaltung

Von: Nina Baucke

Bei Sarah Mania laufen die Fäden zusammen. © Baucke

Seit einem Jahr laufen bei Sarah Mania die Fäden zusammen, wenn es um die Schnittstellenoptimierung zwischen der Samtgemeinde und ihren Mitgliedsgemeinden geht. Die Verwaltungsmitarbeiterin koordiniert über die Vergabestelle vor allem Bauanliegen.

Sottrum – Es ist ein kleines Büro im Sottrumer Rathaus: Das Fenster zeigt gen Heimathaus, es gibt gerade einmal Platz für einen Aktenschrank und zwei Schreibtische. Der eine gehört Sarah Mania. Die gelernte Bankkauffrau ist seit einem Jahr bei der Samtgemeindeverwaltung mit an Bord – und seit ebenso langer Zeit laufen bei ihr die Fäden zusammen, wenn es um die Übernahme von Aufgaben der Mitgliedsgemeinden durch die kommunale Verwaltung geht.

Das Zauberwort dabei lautet „Schnittstellenoptimierung“ – ein Prozess, der die Samtgemeinde Sottrum seit Jahren begleitet und der zu einem besseren Miteinander der einzelnen Gemeinden und der Verwaltung führen soll. Dafür hat die Samtgemeinde vor einem Jahr eine Vergabestelle eingerichtet – und für die ist Mania zuständig. Sie ist die Verbindung und damit die Schnittstelle zwischen den Fachabteilungen im Rathaus und den Mitgliedsgemeinden. „Ich bin zwar dem Bereich Finanzen, Personal und Organisation zugeordnet, aber andersherum in dieser Mittlerfunktion auch ein bisschen außen vor.“

Das Projekt, das die Samtgemeinde mit der Einrichtung der Stelle im vergangenen Jahr begonnen hatte, läuft bisher wie gedacht: „Es ist eine Erleichterung für beide Seiten“, ist Mania überzeugt – und setzt dabei auf einen fairen Umgang miteinander. Natürlich bedeute die Entlastung der Mitgliedsgemeinden allerdings auch eine erhöhte Belastung der Verwaltung – „aber gerade dafür wurde diese Stelle ja auch geschaffen“. Und sie stellt den finalen Punkt der Schnittstellenoptimierung dar: „Es hat sich ganz deutlich gezeigt, dass vor diesem Hintergrund die Vergabestelle eindeutig eine Hilfe ist – und das ist auch die Rückmeldung, die ich von der Ersten Samtgemeinderätin Kerstin Wendt bekommen habe.“

Vor allem Bauangelegenheiten landen auf ihrem Schreibtisch: Es geht um Straßen, die Schulen und Kindergärten und viele weitere Planungsleistungen. Das sind die Schwerpunkte, „aber es sind natürlich auch immer mal interne Dienstleistungen – wie das Freibad, Putzkräfte in Einrichtungen oder beispielsweise Displays in den Schulen“.

Im Zeitplan bleiben

„Ich bin nunmal keine Fachfrau, was Baurecht angeht, daher brauche ich von den Mitgliedsgemeinden schon detaillierte Leistungsverzeichnisse“, so Mania. An ihr es ist dann, das wirtschaftlichste Angebot zu finden und zu prüfen, wo noch etwas ausgeschrieben werden muss. „Bisher waren das lediglich nationale Ausschreibungen – aber das ist natürlich von dem finanziellen Volumen abhängig. Ab einem bestimmten Schwellenwert müssen wir europaweit ausschreiben“, erklärt sie. „Das wird beispielsweise dann aber eher beim Rathausumbau der Fall sein.“ Dementsprechend erstellt sie die Vergabeunterlagen, tauscht sich aber auch immer wieder mit den Mitgliedsgemeinden aus und stimmt Termine ab.

Die Auftragsvergabe reicht sie zudem zur Überprüfung beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises ein, aber auch nochmal intern in der Verwaltung – „und natürlich auch noch mal beim Samtgemeinderat. Grundsätzlich bemühe ich mich immer dabei, im Zeitplan zu bleiben, dass die Firmen, die ein Angebot gemacht haben, nicht zu lange warten müssen, sondern planen können.“

Das Brettmann-Haus in Stuckenborstel gehört mit zu den größeren Projekten, mit denen sich Sarah Mania in der Vergabestelle beschäftigt. Archiv © Baucke

Bisher sind als größere Projekte die Lüftungsanlagen für die Schulen, die Erschließung der Baugebiete in Horstedt und Ahausen und die Architektenleistungen für das Brettmann-Haus in Stuckenborstel über ihren Schreibtisch gewandert. „Aber natürlich geht es auch mal um einen Traktor oder eine Kehrsaugmaschine“, berichtet sie mit einem Lachen. „Das geht wirklich manchmal richtig querbeet.“ Bis zum Ende dieses Jahres rechnet sie mit etwa 80 bis 100 Vergaben. Dabei ist ihr wichtig: „Alles transparent, alles digital – und das klappt auch sehr gut.“

Mania ist sich sicher: „Im ersten Jahr hat sich sehr viel getan, es ist aber auch sehr gut gelaufen – aber ich hatte auch tolle Unterstützung, unter anderem vom Landkreis.“ Sie sieht die Vergabestelle und damit den Abschluss der Schnittstellenoptimierung auf einem guten Weg, „da bin ich auch mit den Mitgliedsgemeinden im Austausch. Und die Rückmeldungen sind gut.“