Für mehr Unabhängigkeit: Samtgemeinde Sottrum will mehr Gebäude mit PV-Anlagen ausstatten

Von: Nina Baucke

Auf dem Dach der Oberschule sowie auf dem der Feuerwehr (im Hintergrund) ist bereits ein Großteil der Fläche mit Photovoltaik-Modulen bedeckt. Jetzt sollen weitere Gebäude in der Samtgemeinde folgen. © Holsten-Körner

Auf der Oberschule und der Sottrumer Feuerwehr sind Photovoltaikanlagen installiert. Mit einem Grundsatzbeschluss macht die Samtgemeinde klar: Weitere Gebäude sollen folgen.

Sottrum – Schulen, Feuerwehrhäuser, Hallen – die Samtgemeinde Sottrum verfügt über einiges an Dachflächen, und die will sie künftig effektiver nutzen, nämlich zur Energiegewinnung. Denn mit der aus dem Ukraine-Krieg resultierenden Energiekrise ist in diesem Jahr ein Kostenfaktor dazu gekommen, der die Haushalte der Samtgemeinde als auch der Mitgliedsgemeinden für das kommende Jahr beeinflusst.

Mit einem Grundsatzbeschluss aufgrund eines Antrags der SPD-Grüne-Linke-Gruppe macht die Kommune daher nun Nägel mit Köpfen: Sie will die verschiedenen Gebäude in ihrem Besitz genauer unter die Lupe nehmen, ob sie sich für eine Photovoltaik-Anlage eignen oder nicht – als auch, wie sie energisch aufgestellt sind. „Da geht noch einiges, und das gilt es zu beleuchten“, ist Eckhard Behrens, Leiter des Bauamtes, überzeugt. Fällt die Untersuchung positiv für eine entsprechende Anlage aus, so fordert es der Beschluss, dass dort auch dann eine installiert werden soll. „Öffentliche Institutionen sollten in dieser Thematik als Vorbild auftreten und ihre eigenen Gebäude mit PV-Anlagen beziehungsweise Speichern ausstatten“, heißt es dementsprechend in dem Antrag der SPD-Grüne-Linke-Gruppe.

„Für diese detaillierte Betrachtung haben wir auch die Stellen der Klimaschutzmanager um einige Stunden erhöht“, sagt Behrens. „Sie sollen auch evaluieren, warum beispielsweise an der einen Hallendecke noch keine LED-Leuchten sind. Darüber hinaus müssen wir uns alle Hallen für das Schulentwicklungskonzept sowieso noch einmal gründlich ansehen.“ Dabei geht es aber auch darum, welchen Energiebedarf diese Gebäude haben – auch mit Blick auf die Wärmeversorgung. Und damit gehen wir noch über den Antrag der Gruppe hinaus.“

Denn die basiert zu 80 Prozent auf Erdgas. „Und es gibt einige Gebäude, die müssen beheizt werden, beispielsweise in den Feuerwehrhäusern, wo sich zwar nicht immer jemand aufhält, aber zum Beispiel Kleidung und Ausrüstung trocknen müssen“, erklärt der Bauamtsleiter. „Anders sieht es in den Schulen aus, wenn dort kein Unterricht ist. Von daher muss jede Einrichtung dezidiert betrachtet werden.“

Versorgung von Oberschule, Rathaus und Freibad über Biogas

Diese Evaluierung ist zudem bereits in vollem Gange. „Wir hatten ohnehin noch einen Energiebericht für das Jahr 2022 zu erstellen. Schon dort lassen sich die ersten Knackpunkte feststellen. Und das wird jetzt noch einmal verfeinert“, erläutert Behrens weiter.

Wo das mittlerweile anders läuft, sind das Rathaus, Freibad sowie Oberschule, alle drei Einrichtungen beziehungsweise Gebäude werden mit Biogas versorgt. „Und eventuell ist vom Freibad aus auch noch ein Anschluss des Übergangsquartiers des Bauamtes möglich“, erklärt Behrens.

In Planung sind darüber hinaus auch Module auf dem Gelände der Kläranlage, dafür stehen auch bereits entsprechende Mittel im Haushalt des kommenden Jahres. Mit der Anlage, die sich über etwa 150 Meter entlang der Nachlagerfläche erstreckt, soll dann zumindest ein Teil des Energiebedarfs dort gedeckt werden.

Wärme und Warmwasser

Natürlich werde die Samtgemeinde generell selbst durch eine ausgedehntere Nutzung von Photovoltaikanlagen nicht Energie für den kompletten Bedarf erzeugen können – und auch nicht überall kann eine Anlage installiert werden. „Beispielsweise bei einem Feuerwehrhaus im Wald unter Bäumen bringt eine PV-Anlage nichts“, so Behrens. „Aber es lässt sich ja auch hier und da der Bedarf optimieren, mittlerweile reichen bei der Beleuchtung auch schon Sechs-Watt-Leuchtmittel, statt 60 Watt.“

Wer am Ende die PV-Anlagen betreibt, jemand externes oder die Samtgemeinde selbst, ist noch offen. „Das ist dann später die Frage“, so Behrens. „Von daher müssen wir da irgendwann mal ein Konzept entwickeln. Denn das hört ja bei PV-Anlagen nicht auf, sondern geht bei Wärme und Warmwasser weiter. Da arbeiten wir vorerst ergebnisoffen.“