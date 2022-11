Auf der Kippe: Samtgemeinde Sottrum sucht Wohnungen, aber auch Containerstellplätze

Von: Nina Baucke

In Rotenburg rollen bereits die Bagger über ein Areal, auf dem die Stadt Container aufstellen lassen will. Für Sottrum ist das allerdings noch Plan B. © Menker

Die Samtgemeinde Sottrum sucht Wohnungen, aber auch Containerstellplätze: Denn der Wohnraum für Geflüchtete wird knapp.

Sottrum – Es wird eng in der Samtgemeinde Sottrum, denn die anhaltenden Zuweisungen an Geflüchteten in der Kommune sorgt für einen ebenfalls anhaltenden Bedarf an Wohnraum. Noch gelingt es der Verwaltung immer wieder, privaten Wohnraum aufzutun und anzumieten, „aber das ist immer auf Kante genäht“, sagt Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg. „Wir haben einen hohen Druck.“ Um für diese schwierige Situation zu sensibilisieren, hat sich der Verwaltungschef nun schriftlich an die Mitgliedsgemeinden gewandt.

Mit Erfolg: „Wir haben schon wieder einige Wohnungen gemeldet bekommen. Wir können also was erreichen, wenn jeder einen kleinen Teil beisteuert.“ Doch auch nach einer Meldung ist ein hoher Zeitaufwand nötig, bis die Wohnung für Geflüchtete bezugsfähig ist. „In erster Linie ist es wichtig, dass es warm und trocken ist. Aber natürlich müssen wir zuerst Kontakt zum Vermieter aufnehmen, das Objekt ansehen und herrichten.“ Dazu gehört in den meisten Fällen auch die Möblierung, „aber einiges an Betten und Schränken haben wir auch noch vorrätig.“

Blick nach Gyhum

Doch irgendwann ist auch dieses Wohnraum-Kontingent ausgereizt, „dann müssen wir uns mit größeren Einheiten befassen“, so Bahrenburg. Damit sind dann Sporthallen, aber auch Dorfgemeinschaftshäuser gemeint, deren Nutzung zur Unterbringung er nicht mehr ausschließen will. Dieser Tage will sich der Sottrumer Verwaltungschef eine bereits hergerichtete Halle in Gyhum ansehen und mit Firmen sprechen, die solche Unterkünfte ausrüsten. „Aber das sind nur Vorplanungen, nichts Konkretes“, betont er. „Wir wollen das so lange wie möglich vermeiden.“ Ohnehin stößt diese Art der Unterbringung beispielsweise in der Gemeinde Hassendorf auf Kritik: „Wir haben in unserem Dorfgemeinschaftshaus mit dem Restaurant einen langfristigen Pächter, dem wir damit die Lebensgrundlage entziehen würden“, so Hassendorfs Bürgermeister Klaus Dreyer (SPD) am Mittwoch während der Ratssitzung. „Und auch, dass wir die Sporthalle dafür nutzen, ist gegenüber denen, die da immer Sport machen, nicht zu vertreten.“ Doch er erklärte, die Verfügbarkeit von privatem Wohnraum weiter zu prüfen, auch eine Containerlösung sei seiner Meinung nach möglich.

Unsere Option A bleibt nach wie vor, jeden vorhandenen privaten Wohnraum zu nutzen, den wir bekommen können.

Doch die steht noch in den Sternen: „Wir haben bei den Mitgliedsgemeinden um Vorschläge für Standorte gebeten“, erklärt Bahrenburg. Darauf hätten sich auch schon einige Gemeinden gemeldet und Flächen auf ihrem Grund vorgeschlagen. „Aber grundsätzlich sind Container sehr teuer, und ohnehin aktuell nur schwer zu bekommen – und demnach keine kurzfristige Lösung“, merkt der Verwaltungschef an. „Unsere Option A bleibt nach wie vor, jeden vorhandenen privaten Wohnraum zu nutzen, den wir bekommen können.“ Er will positiv bleiben – „auch wenn wir hier immer auf der Kippe zu Großraumunterkünften sind“.

Wer noch freien Wohnraum hat und an die Samtgemeinde vermieten will, wendet sich an die Verwaltung per E-Mail an die Adresse flucht@sottrum.de.