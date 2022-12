Samtgemeinde Sottrum schiebt Freiflächen-Photovoltaikanlagen an

Von: Nina Baucke

Wo in der Samtgemeinde Sottrum Freiflächen-Photovoltaikanlagen hinkommen können, hatte die Kommune mithilfe einer Potenzialflächenanalyse ermittelt. Jetzt macht sie einen Schritt in Richtung einer Flächenplannutzungsänderung. © IMAGO IMAGES/SHOTSHOP

Sottrum – Sie gelten als schnelle und lukrative Möglichkeit der Energiegewinnung: Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Mehrere Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde Sottrum strecken derzeit in dieser Hinsicht ihre Fühler aus, es gibt erste Gespräche mit Projektierern. Doch: „Die Herangehensweise ist schwierig“, sagt Eckhard Behrens, Leiter des Bauamtes der Kommune.

„Denn die Anlagen haben einen großen Nachteil: Sie nehmen sehr die Landschaft in Anspruch.“ Jetzt will die Samtgemeinde dennoch einen entscheidenden Schritt nach vorne machen – in Richtung einer notwendigen Flächenplannutzungsänderung.

Denn nichtsdestotrotz, mit Ahausen, Bötersen und Reeßum gibt es drei Gemeinden, die Flächen für große Photovoltaikanlagen nutzen wollen, insgesamt 88 Hektar sollen künftig für diese Form der Energiegewinnung genutzt werden. „Ursprünglich sind wir mit 240 Hektar in die Bütt gegangen und haben daraus nun unsere Lehren gezogen“, so Behrens.

Aus dem Darf-nicht ist ein Soll-nicht geworden.

Die aktuell infrage kommenden Flächen sind zum Teil auch Ergebnis einer Potenzialanalyse, die die Kommune vor gut einem Jahr bei einem Planungsbüro in Auftrag gegeben hatte. „Diese Flächenstudie ist Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte“, sagt Behrens. Die Studie steckt mit drei Parameter den rechtlichen Rahmen ab. So sollten zum einen ausschließlich vorbelastete Flächen infrage kommen – bedeutet: versiegelt, als Industriebrache, oder wo ohnehin schon eine Belastung durch eine Eisen- oder Autobahntrasse vorliegt. Zum anderen sollten diese innerhalb eines 500 Meter breiten Korridors entlang der Trasse liegen.

Drittens darf die Fläche nicht der Landwirtschaft vorbehalten sein. Allerdings sind diese Parameter seit vergangener Woche teilweise obsolet – denn der Bundesrat hat ein Gesetz verabschiedet, das es möglich macht, für Solarenergie Flächen längs von Autobahnen und Schienenwegen mit mindestens zwei Hauptgleisen in einem Korridor von 200 Metern zu nutzen. „Und so einen Schienenweg haben wir bei uns in der Samtgemeinde lediglich mit der Strecke Hamburg-Bremen“, erklärt Behrens. „Der Bund privilegiert damit diese Flächen. Das bedeutet: Aus dem Darf-nicht ist ein Soll-nicht geworden.“

Flächen in Ahausen, Reeßum und Bötersen

Dennoch will die Samtgemeinde an den eigenen, durch die Potenzialanalyse ermittelten Flächen festhalten und genauer betrachten. „Beispielsweise die bei Reeßum ist gut geeignet“, sagt Behrens. Dabei dreht es sich um ein etwa 27 Hektar großes Areal direkt südöstlich angrenzend an der A1 auf Höhe der Straße Zum Heiddorf. Etwas anders sieht es in Bötersen aus, dort würde die Samtgemeinde gerne andere Flächen ausloten, als die 23 Hektar, die die Gemeinde inzwischen in den Fokus genommen hat. Denn bei denen handelt es sich um landwirtschaftliche Vorbehaltsflächen. „Aber die Gemeinde hat diese Flächen geprüft und will das so.“

Um 41 Hektar dreht es sich insgesamt in der Gemeinde Ahausen. „Dort sind Teile der Flächen allerdings außerhalb des 500-Meter-Korridors entlang der Bahntrasse“, so Behrens. „Da sind einige Bereiche laut Analyse eher schlecht zur Realisierung eines Solarparks geeignet.

Förmlicher Teil beginnt.

Die Samtgemeinde hat damit nun einen Beschluss über den Flächenumfang, „und den müssen wir nun in einem förmlichen Teil begründen und dann warten, ob diese Begründung auch anerkannt wird“, sagt Behrens. „Das bedeutet für uns: Butter bei die Fische, jetzt geht die Arbeit erst richtig los.“

Voraussichtlich im Mai könnte der Samtgemeinde die Stellungnahmen der Behörden vorliegen, dann werden auch noch einmal öffentliche und private Interessen abgewägt – auch mit einer Bürgerbeteiligung, so Behrens: „Denn am Ende des Tages müssen wir da nun Rede und Antwort stehen.“