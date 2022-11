Gegen die Defizite: Samtgemeinde Sottrum plant Millioneninvestition in die Feuerwehren

Von: Nina Baucke

Ein großer Teil der Investitionen im kommenden Jahr soll in die Feuerwehren fließen. © Schultz

Fuhrpark, Löschwasserbrunnen, Baumaßnahmen: Die Samtgemeinde Sottrum plant für das kommende Jahr mit einigen Ausgaben für die Feuerwehr.

Sottrum – Investitionen von mehr als zwölf Millionen Euro hat die Samtgemeinde Sottrum im kommenden Jahr vor der Brust – und einen nicht unwesentlichen Teil davon will sie in die Feuerwehren der Kommune stecken. Der Ausschuss für Feuerschutz, Katastrophenschutz und Ordnung hatte sich die einzelnen Punkte noch einmal genauer angesehen – und zu den Planungen einstimmig sein Okay gegeben.

„Wir haben den Feuerwehrbedarfsplan, und auch bei der Bereisung vor einiger Zeit sind die Defizite noch einmal ganz deutlich geworden“, betonte Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg. „Durch das Einstellen der Haushaltsmittel machen wir deutlich, dass wir diese Defizite auch abarbeiten wollen.“

300000 Euro für das Feuerwehrgerätehaus in Winkeldorf

Ein gewichtiger Punkt auf der „Hausaufgabenliste“ der Samtgemeinde ist dabei der Anbau am Feuerwehrgerätehaus in Winkeldorf, für den 300 000 Euro im Haushalt vermerkt sind – allerdings bereits aus dem laufenden Jahr. Aber da die Baugenehmigung noch aussteht, kann erst im kommenden Jahr mit der Maßnahme begonnen werden. Für das Logistikzentrum in Sottrum hat die Kämmerei darüber hinaus 250 000 Euro eingeplant.

Es geht aber auch um die Löschwasserversorgung für die geplanten Neubaugebiete in Sottrum (Uhlenkampsweg), Bötersen (Ackern) und Horstedt (Bei den Doren). Insgesamt 160 000 Euro stehen dafür im Haushalt. Zudem setzt die Kommune weitere 105 000 Euro für Löschwasserbrunnen in Sottrum in den Bereichen Zum Dannert, Schubertstraße und Am Osterfeld an, aber auch die Ortswehr Ahausen hat die Installation von weiteren Brunnen beantragt.

Die Ausstattung unserer Feuerwehren muss schon vernünftig sein, denn das ist auch für die Nachwuchsgewinnung wichtig.

Darüber hinaus stehen noch Investitionen in die Fuhrparks der einzelnen Ortswehren an: der Aufbau des Tanklöschfahrzeugs in Horstedt für 175 000 Euro, dazu steht die Anschaffung eines gebrauchten Tanklöschfahrzeugs für die Feuerwehr Stuckenborstel auf dem Zettel sowie ein Hygienefahrzeug für das Logistikzentrum und ein neuer Schlauchwagenanhänger für die Brandschützer in Taaken – insgesamt 356 000 Euro. Für 150 000 Euro sollen Grundstücke für die Ortswehren Reeßum und Taaken gekauft werden.

„Es heißt immer, die Feuerwehr kostet Geld. Aber das stimmt nicht: Die Sicherheit der Bürger kostet Geld“, erklärte Ausschussmitglied Karsten Hollmann (CDU). Sven Plaschke (Grüne) betonte, man sei nicht gegen Investitionen in diesem Bereich, „aber wir müssen uns das am Ende auch leisten können“. Man wolle auf jeden Fall den Bedarfsplan fortschreiben. „Die Feuerwehr geht da mit Augenmaß an alles heran“, betonte Bahrenburg. „Die Ausstattung unserer Feuerwehren muss schon vernünftig sein, denn das ist auch für die Nachwuchsgewinnung wichtig.“