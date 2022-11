„Blackbox“ und Bauprojekte: Sottrum legt Haushaltsentwurf vor

Von: Nina Baucke

Die geplanten An- und Umbauarbeiten am Sottrumer Rathaus machen den Löwenanteil der Investitionen in 2023 aus. © Bartz

Zum ersten Mal legt die Samtgemeinde Sottrum keinen ausgeglichenen Haushalt vor. Ebenfalls ein Novum: Das Zahlenwerk mit einem Volumen von 15 Millionen Euro sowie die Haushalte der Mitgliedsgemeinden sollen noch vor Weihnachten verabschiedet werden, um die ersten Vorhaben gleich Anfang 2023 umzusetzen.

Sottrum – „Wir haben diesen gemeinschaftlichen Kraftakt gepackt“, verkündete Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg am Donnerstagabend auf der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Personal und Organisationsentwicklung. Denn: Alle Mitgliedsgemeinden sowie die Samtgemeinde selbst werden bis Weihnachten ihre Haushalte beschlossen haben, so die aktuelle Planung. „Das gibt uns die Möglichkeiten, gleich zu Jahresbeginn Projekte umzusetzen“, betonte der Verwaltungschef. Dieser frühe Zeitplan ist für die Samtgemeinde ein Novum, „und wir sind da auf einem guten Weg“, ergänzte Kämmerer Karl-Heinz Bacher.

Allerdings mit einem Haken, denn in diesem Jahr legt die Kämmerei keinen ausgeglichenen Haushalt vor, stattdessen klafft zwischen den Erträgen in Höhe von 14 946 900 Euro und den 15 128 100 Euro Aufwendungen eine Lücke von 181 200 Euro – und damit ein Defizit. „Aber in diesem Jahr müssen wir auch keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen“, merkte der Ausschussvorsitzende Wolfgang Harling (SPD) an. „Allerdings gilt das nur für 2023“, merkte Bacher an. „Aber selbst die 181 200 Euro sind bei einem Haushalt von rund 15 Millionen Euro nicht die Welt.“ Gründe für das „erlaubte“ Defizit sind die Energiepreiskrise als auch die Situation mit den Geflüchteten. Vor allem Letztere sind aus finanzieller Sicht für die Kommune eine „Blackbox“, wie Bacher anmerkte: „Wir wissen nicht, was da noch kommt.“ Auch wenn die Unterbringungskosten der Kommune erstattet werden: „Die Kosten für Betreuungs- und Sicherheitsdienste können wir aktuell nicht einschätzen – und da können monatlich bis zu 20 000 Euro zusammenkommen, und das übernehmen Bund und Land nicht“, erklärte die Erste Samtgemeinderätin Kerstin Wendt.

Steigerung der Energie- und Personalkosten

Auch bei den Energiekosten rechnet die Samtgemeinde mit rund 820 000 Euro Mehrkosten. Dazu schlägt auch das Personal mit 220 000 Euro mehr zu Buche, als noch im laufenden Jahr. Das alles führt dazu, dass Bahrenburg bereits jetzt einen Nachtragshaushalt nicht ausschließen wollte: „Das kommende Jahr ist mit vielen Unsicherheiten verbunden.“

Insgesamt rechnet die Samtgemeinde mit einem Schuldenstand Ende 2023 von rund 13 Millionen Euro, in diesem Jahr sollen es zum 31. Dezember gerade einmal fünf Millionen sein. „Wir nehmen etwa 7,5 Millionen Euro an Darlehen neu auf“, erklärte Bacher. Denn neben den gestiegenen Kosten hat die Kommune auch noch einiges an Projekten auf dem Zettel. Ganz oben und am kostenintensivsten ist da der geplante Neubau sowie die Sanierung des Rathauses mit 1,7 Millionen Euro, wobei dieses Bauvorhaben auch in den folgenden Haushalten noch eine Rolle spielen wird. Knapp 1,2 Millionen Euro fließen in die Feuerwehren der Samtgemeinde, rund 842 000 Euro sind für Brandschutzmaßnahmen an den Schulen nötig. Dazu kommen die Lüftungsanlagen in den Bildungseinrichtungen, die allerdings bereits im laufenden Haushaltsjahr eingeplant waren, das Vorhaben aber noch nicht umgesetzt wurde. Demnach belaufen sich die Investitionen auf rund 12,2 Millionen Euro, darin eingerechnet sind allerdings auch die fast 4,7 Millionen Euro Fördergelder, die für die verschiedenen Projekte aus den Kassen von Bund, Land und Kreis in die Samtgemeinde fließen.

„Big Points“ sind erledigt

„Im vergangenen Jahr haben wir bei der Investitionssumme von 15 Millionen Euro ganz schön schlucken müssen. Dieses Jahr ist es entspannter, obwohl wir viel vorhaben“, sagte Lühr Klee (Grüne). Zumal: „Wir haben alle großen ,Big Points’ vom laufenden Jahr – den Anbau am Gymnasium, den Digitalpakt und die Klärschlammvererdungsanlage – auch erledigt“, ergänzte Wendt.

In den kommenden Wochen befassen sich die einzelnen Fachausschüsse genauer mit dem Entwurf des Zahlenwerks, bevor es noch vor der Weihnachtspause vom Samtgemeinderat verabschiedet werden soll.