Mit viel Holz und Glas: Samtgemeinde Sottrum kürt Siegerentwurf für das neue Rathaus

Fast 50 Architekturbüros hatten sich beworben, zwölf haben nach einem Auswahlprozess ihre Entwürfe eingereicht und am Ende gewinnt der Entwurf vom Büro Osterwold und Schmidt aus Weimar.

Sottrum – Viel Holz und viel Glas, ein dezentes Dunkelgrau: So könnte es in wenigen Jahren zwischen Eichkamp und St.-Georg-Kirche aussehen: Mit seinem zurückhaltenden Entwurf eines Rathausanbaus hat das Architekturbüro Osterwold und Schmidt aus Weimar den Architektenwettbewerb der Samtgemeinde Sottrum gewonnen. „Es ist ein spannender Entwurf, von daher bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, freut sich Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg bei der Kür der Gewinner am Freitag im Rathaus.

Insgesamt hatten fast 50 Architekturbüros ihre Hüte in den Ring geworfen, das Preisgericht, das sich aus Fachleuten auf der einen sowie aus Mitgliedern aus Rat und Verwaltung auf der anderen Seite zusammensetzt, hatte daraufhin zwölf Büros, nicht nur aus der Region, sondern aus ganz Deutschland, ausgelost. Diese haben ihre Entwürfe eingereicht, von denen das Preisgericht nun vier prämiert hat. Und die wiederum umfassen die ganze Bandbreite, von klassischen Häusern mit Giebeldach über Flachbauten bis hin zu einem Glaskasten, der sogar den Bestandsbau umschließen soll und alle weiteren Büros in zum Teil hervorspringenden Elementen auf verschiedenen Ebenen unterbringen will. Manche greifen das schwarz-weiße Fachwerk des Rathauses auf, andere setzen ihren Entwurf mit modernen Formen und viel Glas bewusst in Kontrast.

„Für uns ist es etwas Besonderes, jetzt die Gewinner zu verkünden“, erklärt Bahrenburg – nicht nur vor Vertretern der Verwaltung und des Preisgerichts, sondern auch vor einigen Mitarbeitern der ausgezeichneten Architekturbüros. Er bedankt sich nicht nur bei den Teilnehmern, sondern auch bei dem Büro Carsten Meyer aus Braunschweig, das den Wettbewerb federführend betreut hatte – bis hin zur Ermittlung der Gewinnerentwürfe. „Das war ein langer und intensiver Donnerstag mit vielen unterschiedlichen Meinungen“, erinnert sich Bahrenburg. Und dennoch: Selbst das in unabhängig voneinander bewertenden Gruppen aufgeteilte Preisgericht traf einmütig die Entscheidung.

Eine Anerkennung gibt es für den Entwurf aus dem Büro von Martin Menzel aus Rotenburg. Auf dem dritten Platz ist das Büro Nehse & Gerstein aus Hannover. Mit einem auffälligen roten Klinkerbau mit Satteldach belegt das Büro DE-Architekten aus Berlin den zweiten Platz. „Vor allem die Entscheidung zwischen dem zweiten und den ersten Platz war sehr eng“, sagt Ratsherr Wolfgang Harling als Mitglied des Preisgerichts.

Barrierefreier Bau

Architekt Schmidt hatte für seinen ersten Besuch in Sottrum im vergangenen Jahr einige Kilometer vor dem Ziel das Auto stehengelassen und sich aufs Rennrad gesetzt. „Ich wollte die typische Bauweise hier erkunden“, erklärt der Weimarer. „Denn das Gebäude soll sich hier in die Struktur, auch mit der Kirche, einfügen.“ Dazu gehört ein zentrales Bürgerzentrum für den Publikumsverkehr, alles ist kompakt abgeordnet und bietet die Möglichkeit zu einem weiteren Anbau. „Wir haben so keinen hohen Flächenverbrauch“, lobt sich Bahrenburg. Der barrierefreie Bau soll zudem einer sich veränderten Arbeitswelt Rechnung tragen. Das freut auch Silke Rennebach aus der Verwaltung: „Die Flexibilität ist sehr gut – und es sind kurze Wege.“

Mit dem Anbau soll ein Gebäude ergänzt werden, „das nicht mehr zeitgemäß ist“, wie Bahrenburg anmerkte. Zumal ohnehin im Bestand keine Kapazitäten mehr vorhanden sind und die Mitarbeiter laut Verwaltungschef „eingepfercht in kleinen Butzen“ sitzen. Jetzt gehen Architekt und Samtgemeinde ins Gespräch, um die weitere Zusammenarbeit und Realisierung auszuloten.

Wer sich einen Eindruck von allen Entwürfen verschaffen will, kann sich diese noch bis Freitag, 24. Februar, zu den Öffnungszeiten des Rathauses im Sitzungssaal ansehen.