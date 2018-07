Samtgemeinde nutzt die Ferienzeit aus

Sottrum - Von Farina Witte. Sechs Wochen Sommerferien. Sechs Wochen, in denen die Pausenglocken in den Schulen stumm und die Klassenräume leer bleiben. Doch ganz verlassen sind die Bildungsstätten nicht, denn die Ferien werden für anfällige Bauarbeiten genutzt. Und davon gibt es in der Samtgemeinde Sottrum in diesem Jahr einige, berichtet Gemeindedirektor Holger Bahrenburg.

In der Grundschule am Eichkamp tut sich in der schulfreien Zeit besonders viel. Noch lässt sich nicht erahnen, dass der Unterricht in zwei Wochen wieder losgehen kann. Die Räume sind noch abgehangen, um sie vor Staub zu schützen, und die Toilettenräume sind noch leer, denn sie werden komplett saniert. Die Schule bekommt dort neue Fliesen, Trennwände, Toiletten, Lampen und Heizungen. Die Fliesen sind bereits angebracht. Die Wahl ist auf einen schlichten Anthrazit-Ton gefallen. „Wir haben uns mit der Schule abgesprochen, was die Gestaltung betrifft“, erklärt Bahrenburg, und ergänzt, dass die Schule die zeitlosere Variante auch für gut befunden hat. Auch wenn es momentan nicht so aussieht, „wir werden rechtzeitig fertig“, so der Gemeindedirektor. Die Kosten von rund 120 000 Euro muss die Samtgemeinde allerdings selbst tragen. Die neuen Fenster in der Grundschule am Eichkamp werden dafür zu 90 Prozent vom Kommunalinvestitionsförderungsfond bezahlt. Die zuständige Firma hat alle Fenster ausgetauscht, allerdings in drei Schritten. „In diesem Jahr“, erläutert Bahrenburg, „haben wir den Rest machen lassen.“ Ebenfalls in den letzten Zügen ist die Erneuerung der Fenster in der Oberschule an der Wieste.

Dort hat die Samtgemeinde außerdem in zwei Klassenräumen die Raumakustik angepasst. Bahrenburg: „Das war notwendig, da dort ab dem kommenden Schuljahr hörgeschädigte Kinder beschult werden.“ In der Grundschule ist ebenfalls ein Klassenraum entsprechend umgestaltet worden. Die Handwerker haben schallabsorbierendes Dämmmaterial eingebaut, die Decke erneuert und Teppichboden verlegt. Für diese Maßnahme sei der Zeitrahmen besonders knapp gewesen, da der Antrag relativ kurzfristig kam. „So sind aber die bestmöglichen Lernvoraussetzungen gegeben.“ Etwa 16 500 Euro kostet die Umgestaltung für die insgesamt drei Räume. Die Samtgemeinde verwendet dafür Mittel der Landeszuweisung Inklusion.

Die Grundschule Horstedt ist die dritte Schule, in der zurzeit gewerkelt wird. Dort tauschen Bauarbeiter die Heizung komplett aus. „Die alte Anlage ist aus dem Jahr 1985“, weiß Bahrenburg. Allerdings lief während der Bauarbeiten das Samtgemeindepokalturnier. Der gastgebende SV Horstedt, der die Räumlichkeiten der Schulturnhalle nutzt, musste befürchten, dass die Spieler kalt duschen müssen. Doch mit der Firma Dittmann sei eine Übergangslösung geschaffen worden – so blieb den Fußballern die eiskalte Dusche nach dem Spiel erspart.

Fünf Baustellen werden so über die Ferien abgearbeitet, und Bahrenburg ist froh, dass alles so reibungslos funktioniert. „Sechs Wochen sind schnell rum.“