Luft ohne Lüften: Samtgemeinde lässt erste Anlagen installieren

Von: Nina Baucke

Marco Körner (v.l.), Fitor Lekaj und Holger Bahrenburg freuen sich über den Fortschritt, den das Projekt Lüftungsanlagen macht. © Baucke

Frische Luft – und das ohne die Fenster zu öffnen? Das soll demnächst in den Klassenräume der Jahrgänge eins bis sechs in der Samtgemeinde möglich sein. Dafür lässt die Kommune derzeit Lüftungsanlagen installieren, die ersten – in der Morgenstern-Schule – hängen bereits.

Sottrum – Sie wiegen gut 285 Kilogramm und sind fast 1,40 Kubikmeter groß – und auf den ersten Blick aufgrund ihrer Position unter der Zimmerdecke und der weißen Verkleidung kaum auszumachen: die Lüftungsanlagen, die seit Kurzem in vier Klassenräumen der Morgenstern-Grundschule in Sottrum installiert sind. „Wir sind jetzt gerüstet – egal welche Pandemie, welcher Virus noch auf uns zukommt“, betont Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg.

Insgesamt 117 Geräte sind bereits und werden bis zum Ende der nächsten Sommerferien in allen Grundschulklassen-, Fach- sowie in den Klassenräumen des fünften und sechsten Jahrgangs an Oberschule und Gymnasium verbaut. Die Kosten für dieses Projekt liegen bei stolzen 3,1 Millionen Euro, davon fließen 2,4 Millionen Euro aus Bundesförderung in die Samtgemeinde, während die Kommune selbst die übrigen 700 000 Euro beisteuert.

Lüftung schaltet sich automatisch an

Den Auftrag übernommen hat die Firma Fitor Lekaj Gebäudetechnik aus Bassum im Landkreis Diepholz übernommen. Bei den Geräten handelt es sich um dezentrale Lüftungsgeräte, das bedeutet: „Wir mussten für die Anlage keinen extra Lüftungsraum schaffen“, so Bahrenburg. Statt dessen ist jeder der Räume mit einem autark arbeitenden Gerät ausgestattet, das mit einem Sensor den Kohlendioxidgehalt der Raumluft erfasst und ab einem bestimmten Wert die verbrauchte Luft ansaugt, filtert und mit Frischluft von außen wieder in den Raum zurückführt.

„Das bedeutet, dass eine Lüftung durch offene Fenster nicht nötig ist“, so Fitor Lekaj. „Das Gute ist, dass die Lüftung automatisch bei erhöhtem CO2-Gehalt reagiert und sich auch von alleine wieder ausschaltet.“

Uns war es wichtig, dass es zukunftsfähige, leise und effiziente Geräte sind, die auch nicht wie Fremdkörper wirken.

Gemeinsam mit dem Unternehmen hatte sich die Verwaltung der Samtgemeinde jeden Raum ob der Installationsmöglichkeiten angesehen. „In manchen Fällen reichte eine Kernbohrung durch eine Außenwand, in anderen Fällen mussten wir durch das Oberlicht“, erklärt Bauamtsmitarbeiter Marco Körner. Statisch sei die Installation der Geräte kein Problem, so hat beispielsweise die Grundschule in Horstedt Betondecken, „allerdings bei älteren Gebäuden, wie der Grundschule am Eichkamp, müssen wir etwas tricksen.“

Dazu verfügt die Lüftung über einen Wärmetauscher – und damit über eine Wärmerückgewinnung, wodurch die Luft nicht kalt in den Raum zurückführt wird, sondern erwärmt. „Von daher ist das Gerät abgesehen vom Stromverbrauch auch energetisch“, erklärt Bahrenburg. „Uns war es wichtig, dass es zukunftsfähige, leise und effiziente Geräte sind, die auch nicht wie Fremdkörper wirken.“ Ein weiterer Vorteil aus seiner Sicht: Je nach dem, wie es das Schulentwicklungskonzept die Raumplanung vorsieht, lassen sich die Anlagen wieder deinstallieren und in andere Räume einbauen.

Projekt mit hoher Priorität

Auch, wenn die Geräte autark arbeiten, gibt es ein Mastergerät, das zum Beispiel Störungen weiterleitet, „die laufen dann bei uns auf“, erklärt Körner. Einmal jährlich ist zudem künftig eine Wartung nötig, bei der dann auch die Filter getauscht und die Rohre überprüft und gereinigt werden. Die Anlagen in der Morgenstern-Grundschule sind die ersten, die in Betrieb gehen werden, aktuell ist die Stromversorgung in Arbeit. Bei laufendem Betrieb, immer nachmittags nach Schulschluss werden in den kommenden Monaten auch in den übrigen Schulen die Geräte eingebaut.

Dass sich der ganze Vorgang verzögert hatte, liegt daran, dass Lieferketten immer wieder durchbrochen waren und der Firma Fitor Lekaj einzelne Komponenten von den Zulieferern fehlten. Bereits im Mai 2021 hatte der Bund das Förderprogramm für die Ausstattung der Räume für Erst- bis Sechstklässler aufgelegt, im September 2021 bekam die Samtgemeinde einen positiven Bescheid. „Wir haben uns sofort daran gemacht und waren trotz der Verzögerung schneller, als manche andere Gemeinde“, betont Bahrenburg. „Dieses Projekt hatte bei uns immer hohe Priorität.“