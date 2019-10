In der Rushhour

Sottrum - Von Matthias Röhrs. „Die K&S Seniorenresidenz in Sottrum, Zack, schönen guten Morgen.“ Das Telefon klingelt derzeit häufiger, Paul Zack, der Leiter des Seniorenheims an der St.-Georg-Straße, hätte guten Grund, gestresst zu sein. Urlaub, Krankheit, an diesem Tag muss er vertretungsweise mehr Aufgaben übernehmen als sonst. Stress ist ihm aber nicht anzumerken. Er nimmt sich Zeit für einen Kaffee. Es ist 8.45 Uhr und es läuft sozusagen die Rushhour im Seniorenheim: Frühstück, Hauswirtschaftsarbeiten und Tablettenausgabe finden derzeit im Haus statt. Auf den Fluren wuselt das Personal, während in den Aufenthaltsräumen und im Foyer die Bewohner das Frühstück einnehmen.

Wieder klingelt das Telefon. Eine Arztpraxis ist dran und möchte bald Grippeimpfungen bei ihren Patienten durchführen. Ein Termin muss her, der ist schnell gefunden. Zack macht eine kurze Notiz in seinem Kalender, dann kann er wieder von seiner Einrichtung erzählen: „Wir sind eines der kleinsten Häuser in der Gruppe.“ 85 Menschen leben im 2006 eröffneten Gebäude, in anderen Einrichtungen von K&S käme man auf bis zu 195. 75 Mitarbeiter – Pflegepersonal, Küche, Aushilfe, Teilzeitkräfte, Minijobber und mehr – kümmern sich um einen möglichst reibungslosen Ablauf. Bei etwa 83 Jahren liegt der Alterschnitt der Bewohner, die Älteste im Heim ist 108. In allen Häusern seien die Abläufe gleich. Unterschiede geben es keine, auch wenn das Heim sozusagen um die Ecke von der Firmenzentrale liegt, die am Ortsausgang Richtung Rotenburg ist. Von der bekomme man aber nicht so viel mit.

Es ist gerade bayerische Woche. Das Foyer, in dem gerade noch die Letzten beim Frühstück sitzen und eine Frau strickend am Fenster sitzt, ist entsprechend mit Girlanden und anderen Artikeln dekoriert. Am Vortag hat es selbst gemachte Spätzle gegeben, der Speiseplan wurde dem Süddeutschen angepasst. „Wir versuchen immer, Festlichkeiten zu organisieren“, sagt Zack. Dazu gehören beispielsweise Geburtstagsgalas, Bingo-Nachmittage oder ein Musikauftritt.

Um 9 Uhr kommen die Bereichsleitungen im kleinen Konferenzraum zusammen, um das Wichtigste zum Tage zu besprechen. Zack teilt den zuvor ausgemachten Impftermin und andere organisatorische Dinge mit. Es gibt kurze Berichte zu Auffälligkeiten, um die sich gekümmert werden muss und Updates zum Personalstand. Viel gibt es an diesem Morgen nicht zu klären, nach kurzer Zeit gehen alle zurück an die Arbeit.

Unterdessen hat Stephan Wienke Stellung im Therapierraum bezogen. Er bereitet das Gedächtnistraining für diesen Vormittag vor. Bald werden die ersten Teilnehmer kommen und ihre angestammten Plätze einnehmen. Auch Wienke hat das Motto der Woche für sich aufgegriffen und das Training mit einem bayerischen Oberthema und Oktoberfestanspielungen versehen. Es gibt ein Quiz, später sollen die Bewohner auch unpassende Begriffe aus Wortreihen herausfiltern. Geplant ist ein kleiner Wettstreit linke gegen rechte Tischhälfte. „Die Gewinner kriegen zwei Stück Schokolade, die Verlierer nur eins“, so Wienke.

Auch in der oberen Etage, wo die Menschen leben, wird gefrühstückt. In den größeren Aufenthaltsräumen geht das etwas langsamer voran. Hier benötigen die Bewohner intensivere Betreuung: Im Moment passt einer der beiden Freiwilligendienstleistenden auf und sorgt dafür, dass auch jeder etwas isst – auch wenn er mal etwas nachhelfen muss. Zack geht zu einer Bewohnerin. Sie hat Geburtstag, der Heimleiter gratuliert und ein kurzer Plausch entsteht. Im kleineren Aufenthaltsraum sind die Besucher selbstständiger, lesen neben dem Frühstück und unterhalten sich. Zack wünscht auch hier allen einen guten Morgen und füllt Kaffee auf. Langsam wird es ruhiger in der Seniorenresidenz an der St.-Georg-Straße. Unten füllt sich langsam der Therapieraum in Erwartung von Stephan Wienkes Gedächtnistraining. Er selbst sammelt gerade im Foyer noch einige Teilnehmer ein. Die Rushhour ist langsam vorüber, die morgendlichen Routinen sind schon bald erledigt. Nun kann der Tag beginnen.

Die Serie

In der Serie „60 Minuten“ gehen wir für eine Stunde auf Beobachtung. Wir ziehen durch den Südkreis und nehmen uns an verschiedenen Orten Zeit – für ganz unterschiedliche Situationen. Sollten Sie Vorschläge haben, wo wir uns umgucken sollten, melden Sie sich gerne!