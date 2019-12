Ein Tag rund um die Milchkuh

+ Einige der Viertklässler und die beteiligten Landwirte beim Besuch der Sottrumer Morgenstern-Grundschule.

Sottrum – Die vierte Klasse der Morgenstern-Grundschule in Sottrum hat kürzlich den Milchbetrieb Bruns und Sohn besucht. An vier Stationen konnten die 15 Kinder einiges über Landwirtschaft und Kühe lernen. So erklärten Marcel Bruns und Jan Lukas Tödter, wie ein Melkroboter funktioniert und wie viel Milch eine Kuh am Tag gibt. Torben Soya zeigte den Kälberstall. Dort durften die Kinder den Kälbern Milch anrühren und Kälbermüsli zusammenstellen. Danach wurden die Tiere gefüttert und gestreichelt. An der dritten Station zeigte Tom Luka Albrecht anhand einer Plastikkuh das Melken. Hier konnten das die Kinder später selbst ausprobieren. Julian Bremer ließ schätzen, wie viel eine Kuh am Tag frisst. Anschließend wog er mit den Schülern die einzelnen Futtermittel ab. Diese Ration haben die Kinder vermischt und einer Kuh zu fressen gegeben. In der Abschlussrunde machten die Schüler einer Pressenotiz zufolge deutlich, dass sie gerne wiederkommen würden. mro