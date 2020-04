Ruhige Zeiten an der Autobahn: Raststätte Grundbergsee-Süd im Ausnahmestatus

Mittags an der Raststätte Grundbergsee-Süd: So menschenleer hat man die Anlage an der A1 um diese Zeit noch nie gesehen.

Stuckenborstel – Wie heißt es in einem Weihnachtslied doch gleich so schön: „Still und starr ruht der See“. In Corona-Zeiten könnte es aber auch genauso gut „Still und starr ruht der Grundbergsee“ heißen. Denn: Auf der Raststätte-Süd, an der Autobahn 1 bei Stuckenborstel, ist in diesen Wochen so wenig los wie nie.

Wie auch an diesem Donnerstag in den Mittagsstunden. Normalerweise wäre die Anlage, betrieben von Tank & Rast, von Urlaubern geradezu überschwemmt. Die Rückreisewelle hätte gegrüßt, in zehn von 16 Bundesländern enden an diesem Wochenende die Osterferien. Da wären die Pkw-Parkplätze jetzt überfüllt, würde das Fast-Food-Restaurant aus allen Nähten platzen, liefen die Zapfsäulen in Dauerbetrieb. Stattdessen herrscht an der Hansalinie gähnende Leere. Kein Wohnmobil weit und breit.

Raststätte in der Corona-Krise: Shop offen, Restaurant nicht

An den Müllcontainern versucht ein einsamer Pfandflaschensammler, bewaffnet mit einer langen Greifzange, sein Glück. Seine Ausbeute dürfte aber wohl recht mager ausfallen. Lediglich ein paar Durchreisende machen hier noch Station – um zu tanken, sich kurz die Beine zu vertreten, eben sich schnell zu erleichtern oder sich einen Snack-to-go aus dem Shop zu holen. Es gibt Leberkäse mit Brötchen oder Chili con Carne mit Brötchen – unter anderem. Der Shop hat geöffnet, das Restaurant nebenan nicht. Die Stühle sind allesamt hochgestellt. Der Spielplatz ist gesperrt. Neben dem Eingang sitzt ein älterer Herr auf einem Barhocker. Er vertreibt sich die Zeit am Spielautomaten. Für ihn vielleicht ein Stück Normalität?

Die Vögel draußen kümmert das ganz und gar außergewöhnliche Szenario denkbar wenig. Sie zwitschern ihre Lieder munter weiter. Irgendwie lauter denn je. Nur der Krach der Autobahn trübt ein wenig die Stille. Aber eben auch nur ein wenig. Nein, normal ist das alles nicht. Aber was ist schon normal in der Pandemie, wo selbst Ferien eigentlich nur auf dem Papier stehen, man sie gar nicht wie sonst zu spüren bekommt? Nach Möglichkeit zu Hause bleiben lautet das Gebot der Stunde. Immer noch. Für Mike Sakulowski gilt das nicht. Ohne Leute wie ihn blieben die Supermarkt-Regale leer. Denn als Lkw-Fahrer ist es seine Arbeit, den Einzelhandel zu beliefern und Geschäfte innerhalb Deutschlands mit Waren auszustatten. Mit seinem Truck steht er im extra für Brummis geschaffenen Parkbereich. Ein gutes Dutzend Lastwagen steht dort, viele mit osteuropäischen Kennzeichen.

+ Edda Lindenbeck ist mit ihren Kindern Tammo und Luisa auf dem Weg nach Hamburg ins Kinderkrankenhaus. © Warnecke

Gerade macht Sakulowski eine Mittagspause. „Die Menschen bedanken sich bei Ärzten, Pflegern und so weiter. Aber wir leisten ja auch wichtige Arbeit“, sagt der 42-Jährige und zieht an seiner Zigarette. „Ohne uns gäbe es Toilettenpapier und viele andere Waren gar nicht.“ Auf ihn persönlich habe die Corona-Krise bisher keine Auswirkungen. „Noch nicht“, betont er. Bisher habe er ganz normal weitergearbeitet. „Ich fahre früh los, kann aber abends auch immer wieder nach Hause.“ Darüber sei er ziemlich froh.

Autobahnraststätte in der Corona-Krise: Lastwagen-Fahrer im Fokus

Nebenan kommt gerade Wolfgang Mertens aus dem Toilettenhäuschen. Das steht ganz am Ende, dort wo die Autofahrer schon das Gaspedal in Richtung A1 durchdrücken. So müssen sich die Lkw-Fahrer seltener auf den Weg in Richtung Tankstelle machen. Auch Mertens ist mit schwerer Last unterwegs. Zwei keine Baufahrzeuge transportiert er auf seinem Gespann. „Ich mache heute eine Auslieferung“, sagt er. Um sieben Uhr sei er aus Duisburg, seiner Heimat, losgefahren. Nun geht es gleich weiter nach Hamburg. Im Norden sei er beruflich oft unterwegs. „Eigentlich wäre ich sonst schon drei Stunden früher aufgebrochen“, sagt er. „Aber auf der Autobahn ist ja gerade so wenig los wie seit der Ölkrise damals in den Siebzigern nicht mehr.“ Eigentlich wäre er jetzt gerade mit seiner Familie aus dem Ostsee-Urlaub heimgekehrt. „Das mit dem Reisen hat sich für uns alle wohl erst mal auf lange Zeit erledigt“, vermutet Mertens.

Zurück an der Tankstelle. Mit unserer Zeitung sprechen will der Pächter über die aktuelle Situation auf Grundbergsee-Süd nicht, verweist stattdessen auf die Pressestelle von Tank & Rast. Dort, in Bonn, steht Sprecher Dietmar Thomas Rede und Antwort. Wie an allen Raststätten, die sein Unternehmen verwalten würde, sei man darauf bedacht, den Aufenthalt für die Lkw-Fahrer so angenehmen wir möglich zu gestalten – zum Beispiel mit kostenlosem Rund-um-die-Uhr-Zugang zu den sanitären Anlagen inklusive Duschen und einer Ausweitung des Angebots an warmen Mitnahmegerichten. „Wir alle wissen, wie wichtig deren Arbeit in der jetzigen Ausnahmesituation ist“, sagt Thomas. „Daher nehmen wir die Anliegen von Fernfahrern auch sehr ernst.“ Für den Fall, dass ihnen doch etwas auffällt, das nicht zur eigenen Zufriedenheit reicht, sei mittlerweile eine kostenlose „Brummi-Hotline“ (0800 / 9555777) eingerichtet worden. „Damit haben wir zusätzlich die Möglichkeit, gezielt Maßnahmen zu ergreifen.“

+ Von Duisburg an die Elbe: Lkw-Fahrer Wolfgang Mertens legt ein Päuschen ein. © Warnecke

Auf dem Pkw-Parkplatz ist es inzwischen ein bisschen voller geworden. Vier, fünf Autos, dazu ein einziges Wohnmobil. Mehr nicht. An einem der Picknicktische hat eine Mutter mit ihren beiden Sprösslingen Platz genommen. Es gibt Apfelsaft und Schokoriegel. Zum freien Vergnügen ist die Familie nicht unterwegs. Edda Lindenbeck aus Aurich ist mit Töchterchen Luisa (7) und Sohnemann Tammo (13) auf dem Weg ins Altonaer Kinderkrankenhaus. Ihr Junge hat sich beim Fußball einen Kreuzbandriss zugezogen. „Eigentlich wollte ich den Termin schon absagen, der Arzt aber meinte, es sei absolut notwendig“, erzählt die Mutter.

Der einsame Pfandflaschensammler, der sich vorhin noch an den Müllcontainern zu schaffen gemacht hatte, hat indes aufgegeben. Aus der Ferne sieht es nicht so aus, als ob sein Plastiksack gut gefüllt wäre. Eines ist aber sicher: Auch für ihn kommen irgendwann ganz bestimmt wieder mit den Raststättenbesuchern lukrativere Zeiten.