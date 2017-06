Vom Ruhestand in den Ruhestand

Grundschule Horstedt verabschiedet Hausmeister

+ © mro Günter Tütken in seiner kleinen Werkstatt in der Schule. © mro

Horstedt - Von Matthias Röhrs. Mehr als 16 Jahre hat sich Günter Tütken während seines Ruhestandes als Hausmeister in den Dienst der Löwenzahn-Grundschule in Horstedt gestellt. Am Mittwoch verabschiedet sich der 78-Jährige aus Taaken endgültig vom Rasenmähen, Hecken schneiden und allen möglichen Reparaturarbeiten in und an der Schule. Die Schüler und Lehrer verabschiedeten Tütken am Dienstag mit Liedern und einer Kiste Wein.