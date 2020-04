Ruhe an der Mühle

Fundament für Stellmacherwerkstatt steht / Veranstaltungen abgesagt

+ Die ersten Steine der Stellmacherwerkstatt konnten noch vor der Pandemie gesetzt werden. Foto: Holsten-Körner

Hellwege - Von Antje Holsten-körner. Auch in diesem Jahr hätte sich Hellwege erneut am Deutschen Mühlentag beteiligt. Da durch die Corona-Pandemie alle Veranstaltungen abgesagt wurden, wird es am 1. Juni aber sehr ruhig sein auf dem Gelände des Mühlenhofes. In den vergangenen Jahren konnte die Mühlenhof-Gruppe dort zahlreiche Besucher begrüßen, die an der voll funktionsfähigen Motormühle aus den 1930er-Jahren und den anderen historischen Gebäuden und Relikten längst vergangener Tage ihre Freude hatten.