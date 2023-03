Rückbau von Versenkbohrstelle „Sottrum Z1“ in Hassendorf: Ratsgrüne fordern Kontrolle und Transparenz

Von: Lars Warnecke

An der Versenkbohrstelle „Sottrum Z1“ hinter dem Hassendorfer Sportplatz ist schon seit vergangenem Jahr Schicht im Schacht. Jetzt soll die Anlage zurückgebaut und das Loch verschlossen werden. © Warnecke

Noch vier bis sechs Wochen, dann soll in Hassendorf mit dem Rückbau der Versenkbohrstelle „Sottrum Z1“ begonnen werden. Jedoch nicht still und heimlich, wenn es nach den Grünen im Rat geht. Sie wollen, dass die Gemeinde die Öffentlichkeit über die Arbeiten informiert.

Hassendorf – Verbaler Schlagabtausch im Hassendorfer Gemeinderat. Die Protagonisten: Hans-Uwe Franke, Mitglied der Grünen-Fraktion, und Klaus Dreyer (SPD), der Bürgermeister. Worum es in der Diskussion geht: um die Versenkbohrstelle „Sottrum Z1“. Nachdem die am Hassendorfer Moor nördlich der B 75 gelegene Anlage schon im vergangenen Jahr stillgelegt worden war, soll sie demnächst zurückgebaut werden – nach mehr als 30 Jahren, in denen dort riesige Mengen an kontaminiertem Lagerstättenwasser aus der Erdgasförderung ins Erdreich eingebracht wurden.

Dass der Betreiberkonzern Exxon Mobile das Loch jetzt ein für alle Mal verfüllen lassen will, wertet Dreyer als gutes Zeichen, wie er in der jüngsten Ratssitzung mehrfach betonte. „Wir können heilfroh sein, wenn das dort beseitigt wird.“ Nur ganz so flott ist die Angelegenheit nach Meinung der Grünen dann doch noch nicht abzuhaken. Sie hatten Fragen an den SPD-Bürgermeister – unter anderem, ob die Gemeinde während der Räumung und Wiedernutzbarmachung aktiv an dem Monitoring teilnehmen wird.

Sinnvoll, den Prozess zu begleiten und die Einwohnerschaft über Maßnahmen in Kenntnis zu setzten, erachtet es die Fraktion definitiv – gerade vor dem Hintergrund, dass im Sommer 2016 an der Bohrstelle hochgiftige polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe im Boden nachgewiesen worden sein sollen. „Wir sollten da auf jeden Fall ein Auge drauf haben – es kann ja nicht sein, dass das einfach so akzeptiert wird“, appellierte Franke.

Er ging ins Detail, sprach von einer Orientierungsuntersuchung, in deren Zuge man damals an fünf Bohrstellen im Landkreis auffällige Werte festgestellt habe – „Sottrum Z1“ inklusive. Daraufhin, führte der Ratsherr weiter aus, habe Exxon ein Gutachten erstellen lassen. „In dem heißt es, dass es keine starken Rückstände mehr geben würde, eine Gefährdung von Personen durch direkten Kontakt ausgeschlossen sei.“ Was ihn und seine Mitstreiter dennoch umtreibt: „Wenn man sich den angrenzenden Gehölzstreifen anschaut, in dem sich vielleicht auch mal Kinder oder Tiere aufhalten, halten wir das doch für recht besorgniserregend.“

Natürlich können wir als Gemeinde unsere Öffentlichkeit aber auch gerne über den Fortgang informieren.

Ihm sei ein solches Gutachten jedenfalls nicht bekannt, machte der Bürgermeister deutlich. „Die Gemeinde ist seit Bestehen der Anlage noch nie über gemessene Ergebnisse informiert worden.“ Sicher, betonte Dreyer, werden man den Rückbau, dessen Startschuss Exxon zufolge in den kommenden vier bis sechs Wochen erfolgen solle, beobachten und einen Bericht vom in die Maßnahmen involvierten Landesbergamt anfordern. „Wir werden uns informieren lassen und einen Plan zum technischen Verfahren anfordern – mehr können wir als ehrenamtlich verwaltete Gemeinde aber nicht tun.“ Um Sicherheit zu haben, dass das Loch nachher auch wirklich dicht sei, darauf hätten die oberen Behörden, die Techniker und Sachverständigen achtzugeben – die wolle er aus der Verantwortung auch nicht entlassen. „Natürlich können wir als Gemeinde unsere Öffentlichkeit aber auch gerne über den Fortgang informieren.“ Eine Ansage, die unter den in der Sitzung anwesenden Zuhörern durchaus gut ankam: „Es wäre für die Bevölkerung ja auch interessant“, meldete sich eine Bürgerin zu Wort.

Diesen Faden nahm Franke auf: „Wir haben ja die Bürgerinitiative Frackloses Gasbohren – die steckt sehr im Thema drin. Vielleicht könnte die BI ja zusammen mit der Verwaltung und den Ratsmitgliedern die Initiative ergreifen, dass wir am Ende definitiv wissen, dass dort das Loch ordnungsgemäß verschlossen ist und man die Schadstoffrückstände auch alle beseitigt hat.“

Ob diese vor Ort überhaupt gefunden worden sind, das wisse er nicht, machte Dreyer nochmals deutlich. „Da werde ich Exxon noch um eine Stellungnahme bitten, ob das richtig ist, was hier vorgetragen wird – gerade, wenn das sieben Jahre her ist.“