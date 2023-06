Rühlemanns Kräuterversand: Von Horstedt nach Europa

Von: Tom Gath

Teilen

Daniel Rühlemann experimentiert an seinem Versuchstisch. Der Türkische Oregano in seiner Hand könnte es nächstes Jahr ins Sortiment schaffen. © Gath

Seit über 30 Jahren kultiviert Deutschlands größte Kräutergärtnerei beliebte Kräuter, aber auch vergessene Raritäten. Ein Erfolgskonzept: Rund 60000 Pflanzen verschicken Daniel Rühlemann und sein Team jedes Jahr nach ganz Europa.

Horstedt – In einem feuchtwarmen Glashaus steht Brigitte Gollnik mit einem Wasserschlauch zwischen langen Gängen voller Kräutern. Kurz vor Feierabend stillt sie den Durst der noch zarten Pflänzchen, die bald durch ganz Europa geschickt werden. Kleine Schilder weisen auf den jeweiligen Wasserbedarf hin, doch die braucht Gollnik eigentlich nicht.

Die langjährige Kulturleiterin von Rühlemanns Kräutergärtnerei in Horstedt kennt fast alle der rund 900 kultivierten Sorten – ein bisschen zu viel, wenn es nach ihr ginge. „Wir sind ja kein botanischer Garten“, sagt Gollnik im Spaß und zeigt auf die über ein Dutzend verschiedenen Lavendelarten.

Es wächst, man kann es ernten und dann kommt es wieder. Diese Freude an der Natur und an der Ernte fasziniert mich immer noch.

Diese Vielfalt – oder je nach Perspektive: Mehrarbeit – ist der unermüdlichen Sammelleidenschaft ihres Chefs Daniel Rühlemann geschuldet. „Ich bin nun mal ein Kräuterjäger, das macht mir nach wie vor Spaß“, sagt der 66-Jährige. Rühlemann hat die Gärtnerei 1991 gegründet und seinen eigenen Angaben nach zur größten Kräutergärtnerei Deutschlands entwickelt.

Von der Ein-Mann-Firma zum Großbetrieb

Das erste Jahr hat er den Betrieb ganz alleine gestemmt und seine Pflanzen auf einem Markt in Bremen verkauft. „Ich hätte anfangs nie gedacht, dass wir irgendwann so groß werden“, erinnert sich Rühlemann. Heute beschäftigt er in der Hauptsaison rund 100 Mitarbeiter und baut auf zwei Hektar in sechs Gewächshäusern Kräuter und Duftpflanzen an. Das große Gewächshaus gibt es erst seit 2016 und hat zwei Millionen Euro gekostet. In die Glashalle sind neben Büroräumen auch eine Versandhalle und ein kleines Fotostudio integriert.

Viele Kräuter bedeutet auch: viel Gießen. © Gath

Beim Spaziergang mit Rühlemann über sein Kräuterimperium ist man mit einer merkwürdigen Atmosphäre konfrontiert: eine Mischung aus hochprofessionellem Versandhaus und romantischem Familienbetrieb. Rühlemann begrüßt jeden seiner Mitarbeiter mit Vornamen und freut sich über die originellen Schildchen seiner Angestellten. „Uffpasse Brennnessel“ heißt es etwa in der Kommissionshalle, damit die Kollegen vom Versand beim Packen keine böse Überraschung erleben.

Mit Mut und Experimentierfreude zum Erfolg

Dass überhaupt Brennnesseln – die man eigentlich in jedem Gebüsch ausbuddeln kann – angeboten werden, ist Rühlemanns Pioniergeist zu verdanken: „Die haben wir seit 20 Jahren im Sortiment, anfangs gab es einen Aufstand der Mitarbeiter. Die meinten, ich würde keine drei Pflanzen davon verkaufen. Heute sind es 400-500 pro Jahr.“ Ab nächstem Jahr soll sogar Giersch vertrieben werden, eine entzündungshemmende Heilpflanze, die den meisten Hobbygärtnern aber eher als hartnäckiges Unkraut bekannt sein dürfte.

Sogar Brennnesseln werden bei Rühlemann verschickt. © Gath

Einfach ausprobieren, das scheint das Erfolgsrezept Rühlemanns zu sein. Gärtner ist er eigentlich nur geworden, weil er als Musiklehrer keine Stelle gefunden hatte. Sein erster Kontakt zu Kräutern kam im sonnigen Graz zustande, wo Rühlemann studiert und in einem Haus mit kleinem Garten gelebt hat. „Dann war ich so begeistert davon: Es wächst, man kann es ernten und dann kommt es wieder. Diese Freude an der Natur und an der Ernte fasziniert mich immer noch“, erzählt Rühlemann in einer Sitzecke der großen Verkaufshalle, die tatsächlich eher wie ein botanischer Garten anmutet.

Der persönliche Kontakt zu den Kunden ist ihm wichtig, auch wenn der Direktverkauf nicht das „Brot- und Buttergeschäft“ sei. Das große Geld erwirtschaftet der Betrieb durch den Versand, rund 60 000 Pflanzen werden jährlich in mit Stroh gepolsterte Kartons verpackt. Dass die duftenden Pflanzen aus Horstedt sogar bei Italienern auf Sizilien hoch im Kurs stehen, liegt vor allem an den Raritäten, die man sonst kaum bekommt.

Die weltweite Jagd nach Kräutern

Wenn der Kräuterjäger Rühlemann in den Urlaub fährt, klappert er sämtliche Gärtnereien vor Ort ab, um unbekannte oder vergessene Sorten zu entdecken. Und auch beim Wandern, lässt sich der „Duftmensch“, wie er sich selber nennt, von seiner neugierigen Nase leiten. So hat er einst in einem dunklen Lorbeerwald auf Gomera einen Balsamstrauch entdeckt, dessen Blätter bei Teefreunden beliebt sind. Keine unbekannte Pflanze, doch beim näheren Hinriechen dann die Überraschung: Statt nach Minze roch diese Unterart nach Anis. Ein Ableger wanderte in seinen Koffer und wird bis heute fleißig im Gewächshaus vermehrt.

Rund 60000 Pflanzen versendet das Team von Rühlemann jedes Jahr nach ganz Europa. © Gath

Bevor es eine neue Pflanze in den dicken Hochglanzkatalog schafft, landet sie zunächst für eine Saison auf „Daniels Versuchstisch“. Dort wird der Neuzugang dann beobachtet, vor allem aber beschmeckt und berochen. „Mit der Zeit bildet man eine feine Nase aus, das ist wie mit dem Gehör von Musikern“, erklärt Rühlemann. Sein aktueller Liebling: Türkischer Oregano, mit pfeffriger Note, der sich zur Herstellung von Oreganoöl eignet und nächstes Jahr im Sortiment landen könnte.

Die Kräuterfreunde Europas könnten sich dann auf eine neue Rarität aus Horstedt freuen. Und Daniel Rühlemanns Mitarbeiter müssten eine weitere Unterart bewässern, in ihrer Pflanzenfabrik, deren Vielfalt sich vor keinem botanischen Garten verstecken muss.

Der 20. Kräutertag in Horstedt am 18. Juni Am kommenden Sonntag, 18. Juni, erwartet der Verein „Kräuterregion Wiesteniederung“ wieder mehrere tausend Besucher zum 20. Kräutertag. Insgesamt 86 Stände haben sich dieses Jahr angemeldet. Der Kräutertag startet traditionell um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, ab 12 Uhr gibt es ein butes Bühnenprogramm, das überwiegend von den Kindern aus der Region getragen wird. Die „Einradkids“ vom SV Taaken sind ebenso dabei wie die Kindertanzgruppe „Popkörner“ aus Mulmshorn. Eins von vielen Highlights: Der Kindergarten aus Stapel bietet an, gemeinsam Samenbomben herzustellen, um überall in der Region kleine blühende Inseln entstehen zu lassen. Die Kräuterkönigin und die Kräuterprinzessin sind selbstverständlich auch dabei.

Eine wichtige Neuerung ist das Angebot des Bürgerbusvereins Sottrum: Ab 9.45 Uhr fährt der Bus 15 Minuten vor jeder vollen Stunde vom Sottrumer Bahnhof zur Kirche und nach Horstedt. Zurück von Horstedt geht es stündlich ab 11 Uhr. Die Veranstalter weisen freundlich darauf hin, das Trinkgeld für die Fahrer nicht zu vergessen. Für den Kräutertag selbst wird kein Eintritt fällig.