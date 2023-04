Weniger Streit, weniger Stress: Rüdiger Haase engagiert sich in Sottrum als Schiedsmann

Von: Nina Baucke

Teilen

Rüdiger Haase aus Ahausen engagiert sich als Schiedsmann in der Samtgemeinde Sottrum. Vor allem Nachbarschaften liegen ihm am Herzen. © Baucke

Gibt es Streit, kommt künftig Rüdiger Haase ins Spiel: Er ist von nun an neben Amtskollegin Hannelore Mann-Sander Schiedsperson in der Samtgemeinde Sottrum. Gerade die gütliche Einigung bei Nachbarschaftsstreitigkeiten liegen dem Ahauser besonders am Herzen.

Ahausen – Mit Nachbarschaften ist das so eine Sache: Klappt es, ist alles wunderbar. Aber was passiert, wenn es Streit gibt? „Nachbarschaften sind ja langfristig, sie bestehen Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte“, weiß Rüdiger Haase. Der Ahauser will sich künftig dafür engagieren, in Schieflage geratene nachbarschaftliche Beziehungen wieder ins Gleichgewicht zu bringen – als Schiedsperson für die Samtgemeinde Sottrum.

Damit sind nun mit ihm und Hannelore Mann-Sander aus Hassendorf die beiden Posten des Schiedsamts besetzt: Haase ist für die Gemeinden Ahausen, Bötersen, Hassendorf und Sottrum zuständig, Mann-Sander für Hellwege, Horstedt und Reeßum. In Stein gemeißelt ist das allerdings nicht, erklärt Haase: „Natürlich vertreten wir uns auch gegenseitig, wenn sich der eine in einem Fall einmal befangen fühlt oder nicht weiterkommt.“

Ich will beide Seiten unterstützen, eine eigene Lösung zu finden.

Der Ruheständler und studierte Sozialpädagoge und Sozialarbeiter, der zuletzt 25 Jahre in den Rotenburger Werken gearbeitet hatte, hat ursprünglich kein weiteres Ehrenamt mehr in seinem Alltag eingeplant. „Aber dann hat sich das so ergeben“, erinnert er sich. Ende vergangenen Jahres wird er auf einen Artikel in der Kreiszeitung aufmerksam, in dem die Samtgemeinde noch eine weitere Schiedsperson sucht. „Das fand ich doch schon wieder interessant.“ Haase lässt das Ganze dann einige Tage sacken, bevor er sich bei der Samtgemeinde nach den Details erkundigt. „Da hat sich für mich eine interessante Perspektive ergeben, und das war dann die Initialzündung.“ Nach Vorgesprächen bestimmt ihn die Samtgemeinde zum Schiedsmann, am Amtsgericht folgt die Vereidigung – und natürlich gilt für Haase die Schweigepflicht.

Was ihm bei seiner Arbeit als Schiedsmann wichtig ist: Es ist nicht sein Ziel, den Streitparteien eine Lösung zu bieten. „Das wäre dann nicht ihre Lösung und eindeutig der falsche Weg, der nicht funktionieren wird. Ich will beide Seiten unterstützen, eine eigene Lösung zu finden.“ Das Rüstzeug dafür bringt er mit: „Ich bin es von meiner Arbeit bei den Werken gewohnt, Verantwortung zu übernehmen. Da entwickelt man ein gutes Gespür für unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Charaktere.“

Neutralität als Ziel

Dementsprechend sollte eine Schiedsperson seiner Sicht nach bestimmte Qualitäten mitbringen: „Es ist wichtig, dass beide Parteien spüren, dass wir als Schiedspersonen neutral sind und unvoreingenommen in die Gespräche hineingehen“, macht Haase deutlich. „Es muss ein Vertrauensverhältnis darüber entstehen, dass die Parteien wissen, dass nichts über dieses Gespräch weitergegeben wird.“

Hauptsächlich machen Nachbarschaftsstreitigkeiten einen hohen Anteil aller Fälle aus. Der Rest besteht aus Bagatellfällen, leichte Körperverletzungen, Beleidigungen und ähnliches. „Bei solchen kleineren Fällen ist es sogar Pflicht, so etwas zunächst mit einer Schiedsperson zu klären – oder es zumindest zu versuchen“, so Haase. „Erst wenn das fehlschlägt, geht die Sache zurück an das Strafgericht.“ Doch gerade die vielen Nachbarschaftsstreitigkeiten unter den Fällen sind für ihn ein besonderer Antrieb: „Nachbarschaften haben für mich eine hohe Bedeutung. Wenn es nicht funktioniert, wird es stressig, die Lebensqualität leidet. Manchmal muss man ihnen deutlich machen, dass es da lediglich einen kleinen Konflikt gibt, wegen dem man wiederum 15, 20 Jahre quasi im Krieg lebt“, sagt Haase. „Das ist meine Motivation, so etwas wieder in normale Bahnen zu bekommen.“ Anstelle von Vorgesprächen setzt er darauf, gleich beim ersten Termin in einem Fall beide Parteien am Tisch zu haben.

Mit seiner Amtskollegin Mann-Sander will er sich künftig regelmäßig austauschen, „denn das ist wichtig“, weiß Haase. Und sein erster Fall steht auch bereits im Terminkalender.