Ende der SB-Filiale Bötersen: Volksbank geht vorerst nicht von weiteren Schließungen aus

Sottrum/Bötersen - Von Matthias Röhrs. Schon seit einigen Wochen müssen die Bötersener Kunden der Volksbank Wümme-Wieste weiter fahren, um an Bargeld zu kommen. Ende März hat die Bank die Selbstbedienungsfiliale an der Dorfstraße dicht gemacht, sie hat sich einfach nicht mehr getragen, heißt es auf Nachfrage bei dem Sottrumer Haus. Doch mittelfristig könnte die Bargeld-Auszahlung zurückkehren nach Bötersen, deutet Vorstand Stefan Hunsche an.

Es ist ein Trend, der nicht nur in der Region, sondern in ganz Deutschland zu beobachten ist. Banken und Sparkassen bauen ihr Filialnetz immer mehr zurück, um Kosten zu sparen. Jetzt ist der Kelch auch an der Gemeinde Bötersen, bis vor fünf Jahren noch mit einer Filiale mit Berater, nicht mehr vorbei gegangen. Der Geldautomat in einem Raum direkt neben dem ehemaligen Dorfladen ist abgebaut. Vorstand Hunsche schließt die Aufgabe weiterer Filialen im Gebiet der Volksbank Wümme-Wieste zunächst aus – zumindest kurz- bis langfristig. „Stand jetzt haben wir nichts in der Pipeline.“

Er sagt aber auch, dass die Bank nicht absehen kann, wie sich das Verhalten ihrer Kunden weiter verändern wird. Und darauf müsse sie reagieren. Die Filiale in Bötersen hatte sich einfach nicht mehr gelohnt. Fixkosten wie Miete oder für die Sicherheit müssen bezahlt werden, dem Gegenüber standen immer weniger Verfügungen am Automaten. „Der Rückzug war sinnvoll“, bekräftigt Hunsche die Entscheidung. Zumal auch weitere Investitionen in die Filiale angestanden hätten: ein neuer Automat und die Verbesserung der Sicherheitsvorkehrungen.

Bötersener müssen jetzt nach Sottrum oder Rotenburg

Der Abschied verlief still. In den Wochen vor der Schließung hatte sich die Bank mit der Lokalpolitik abgesprochen und die Bötersener Kunden „individuell“ auf das Ende ihrer Filiale aufmerksam gemacht, etwa mit einem Aushang. „Wir haben die direkt angesprochen, die den Terminal auch regelmäßig genutzt haben“, sagt Hunsche. Die Bötersener müssen jetzt nach Sottrum oder nach Rotenburg, wo die nächsten Filialen sind. Aber Bargeld abheben könne man mittlerweile auch woanders, weist Hunsche hin – etwa bei einigen Supermärkten. Das könnte auch in Bötersen passieren, so der Vorstand weiter. Sollte der geplante Bürgerladen tatsächlich real werden, kann Hunsche sich vorstellen, auch dort Auszahlungen anzubieten. „Das halten wir uns offen.“ Dann allerdings ohne Automaten, der sei dafür nicht notwendig.

In Sachen Service setzt die Volksbank Wümme-Wieste indes weiter auf Digitalisierung. An ein Servicemobil, wie es beispielsweise für die Sparkasse Rotenburg Osterholz durch den Landkreis Osterholz fährt, denke man derzeit nicht. Dazu sei das bestehende Filialnetz der Volksbank mit noch elf Standorten dicht genug.

Einige ältere Kunden erreicht die Bank dadurch nicht, das weiß auch Hunsche: „Die Digitalisierung spaltet ein wenig unsere Kundschaft“, sagt er. Deshalb biete das Geldhaus auch gelegentlich Kurse im Onlinebanking an. Und ansonsten gebe es noch die richtig „klassischen“ Wege: das Telefon und den Überweisungsträger.