Rudolf Bohling hinterlässt seinem Dorf Höperhöfen viele Erinnerungen

Von: Matthias Daus

Rudolf Bohling erinnert an seine Kindheit. © Daus, Matthias

1930 kam Rudolf Bohling in Höperhöfen zur Welt. Er erinnert sich noch gut an die damaligen Höfe und hat diese auf einer Schautafel übersichtlich zusammen getragen. Diese Übersicht hat er der Gemeinde Bötersen geschenkt. Sie hängt nun im Höper Hus in Höperhöfen für jeden sichtbar aus.

Höperhöfen – Das Leben auf dem Land in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts war ein anderes als das von heute. Vieles, das damals alltäglich war, oder als Erfahrung seit Generationen überliefert wurde, gerät mittlerweile in Vergessenheit. Damit das nicht in Höperhöfen geschieht, hat es sich Rudolf Bohling zur Aufgabe gemacht, sein Wissen für die Nachwelt zu erhalten.

„Die Menschen waren damals zufriedener“,nennt Bohling eine zentrale Erinnerung aus seiner Kindheit an seinen Heimatort Höperhöfen. Eine von vielen Erinnerungen, die er auf einer Tafel verewigt hat und damit dieses Wissen nicht in Vergessenheit gerät, hat er die Tafel der Gemeinde Bötersen geschenkt. Sie hängt nun im Höper Hus in Höperhöfen für jeden sichtbar aus. Diese Kindheit in Höperhöfen, von der Bohling erzählt, ist schon ein gutes Stück her.

Er kam dort im Jahr 1930 zur Welt und war eines von 93 Kindern, die damals in dem kleinen Dorf, das heute zur Gemeinde Bötersen gehört, lebten. Aus heutiger Sicht eine recht hohe Zahl, weil es in Höperhöfen nur 36 Häuser und Höfe gab. „Durchschnittlich kamen beinahe vier Kinder auf einen Haushalt. Familien mit sechs Kindern waren damals keine Seltenheit“, erinnert sich Bohling. So etwas wie Kindergeld habe es nicht gegeben, aber die Familien hatten trotzdem ihr Auskommen. Aus heutiger Sicht undenkbar, war das Dorf ein eigener Mikrokosmos, denn die Leute lebten nicht nur hier, sie arbeiteten auch ausnahmslos dort. Das Ortsbild war geprägt von Landwirtschaft, aber auch Handwerker, Schankwirte oder Betreiber von Kolonialwarenläden waren ansässig.

Manchmal auch mit zwei Standbeinen, wie beispielsweise einer Schlosserei und einem Laden auf einem Hof. Die alteingesessenen Höfe hatten Namen, die zum Teil aus dem 16. Jahrhundert stammten und auf den ursprünglichen Besitzer zurückzuführen waren. Die Höfe wechselten im Laufe der Jahrhunderte ihre Besitzer, aber die Hofnamen blieben erhalten. „Das ist eigentlich auch heute noch so“, erläutert Rudolf Bohling, „aber das Wissen darüber gerät immer mehr in Vergessenheit.“

Die Schautafel Bohlings über Höperhöfen 1930. © Daus

In seiner Generation sei es noch gang und gäbe, dass man die Bewohner eines Hofes noch mit dem Hofnamen benennt und nicht mit dem eigentlichen Nachnamen. Die vielen Kinder im Höperhöfen der 1930er Jahre brauchten selbstverständlich auch Zugang zur Bildung. In der Schule des Dorfes unterrichtete ein Lehrer parallel alle Schüler von der ersten bis zur achten Klasse. Eine Art Talentschmiede, wie sich später herausstellte, denn viele der Mitschüler von damals waren in ihrem späteren Leben sehr erfolgreich. „Die Grundlage dafür wurde von unserem Lehrer gelegt, der immer sagte, dass jeder Mensch eine Sache hat, in der er sehr gut ist“, beschreibt Bohling seinen damaligen Pädagogen.

Wer auf die Oberschule wollte, musste nach Bremen fahren

Wer, wie Rudolf Bohling, danach noch auf die Oberschule wollte, musste dafür bis nach Bremen fahren. Was aus heutiger Sicht einfach scheint, war damals eine wahre Herkulesaufgabe, denn die Mobilität bestand in der Regel aus Pferdekutschen. Es gab seinerzeit nur fünf Autos im Dorf. Und der Bahnhof in Sottrum war weit. Die heute nur sporadisch genutzte Bahnstrecke von Zeven nach Rotenburg war für die Höperhöfener damals eine wichtige Verkehrsader und der Haltepunkt in Bötersen wurde regelmäßig angefahren.

Insgesamt, so Bohling, hatten die Menschen in Höperhöfen einen großen Wohlstand. Wobei man diesen damals wahrscheinlich anders definierte als heute. „Die Menschen nahmen die Dinge wie sie waren und machten das Beste daraus“, erläutert der gebürtige Höperhöfener, „es gab nicht die Möglichkeiten der heutigen Zeit und deswegen auch keine unerweckten Wünsche.“

Unterschiede im sozialen Status

Selbstverständlich gab es auch Unterschiede im sozialen Status. Auf der einen Seite gab es Großbauern mit vielen Ländereien und im Gegensatz dazu Kleinlandwirte, die kein eigenes Land besaßen und daher Feldwege von der Gemeinde pachteten, damit sie ihr spärliches Vieh auf den dortigen Grünstreifen weiden lassen konnten. Man habe sie aber deswegen nicht als arm erachtet und begegnete ihnen auf Augenhöhe. Da es keinen Sportverein oder dergleichen gab, spielten die Kinder einfach miteinander. „Aber mit ungefähr acht Jahren wurde man in der Landwirtschaft eingespannt, da blieb neben der Schule sowieso nur wenig Freizeit“, weiß Rudolf Bohling zu berichten.

Die 1930er Jahre waren gesamtpolitisch geprägt von der Machtergreifung der Nationalsozialisten, ein Umstand, der selbstverständlich nicht spurlos an Höperhöfen vorüberging. In den Unterorganisationen der Hitlerjugend kamen auch die Höperhöfener Kinder unter und an Wochenenden gab es Aktionen wie beispielsweise Spiele im Gelände. Da sie für die damaligen Kinder nicht erkennbar war, spielte die politische Dimension hinter all dem keine Rolle – zumindest für sie.

Aber bei diesen harmlosen Anfängen sollte es nicht bleiben. Die Zeiten der Herrschaft der Nationalsozialisten wurde zunehmend düsterer und sollte in einen Krieg münden, von dem Höperhöfen in dessen letzten Tagen das schwerer betroffen war, als die meisten Dörfer in der Umgebung. Aber das ist eine andere Geschichte, zu der Rudolf Bohling auch noch eine Menge zu erzählen hätte.